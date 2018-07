Câmara não deve votar cassações

00:00 · 07.07.2018

Nelson Meurer (PP-PR) responde por quebra de decoro parlamentar por ter sido o 1º político com foro privilegiado condenado pelo STF na Lava-Jato ( Foto: PR )

Brasília. O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (DEM-BA), admitiu que os processos de cassação contra os deputados Lúcio Vieira Lima (MDB-BA) e Nelson Meurer (PP-PR) correm o risco de não serem concluídos até o fim do ano em função da campanha eleitoral.

Por falta de quórum para realizar as reuniões, o conselho deve livrar os parlamentares da possível perda de mandato e da consequente inelegibilidade.

Caso nenhuma decisão seja tomada pelo colegiado até o fim de dezembro, quando acaba a atual legislatura, os processos abertos contra os parlamentares serão arquivados. "O problema é o quórum nesse período. Vai depender muito da pauta que o presidente da Casa vai colocar. Se não tiver nada no Plenário, vai ser muito difícil reunir a comissão e conseguir quórum. Então isso pode comprometer um pouco", disse Nascimento.

Processos

Lúcio é processado por quebra de decoro parlamentar porque -ele é acusado de reter parte dos salários do ex-assessor Job Ribeiro Brandão e de lavar dinheiro mediante ocultação no caso dos R$ 51 milhões encontrados pela Polícia Federal (PF) em um apartamento atribuído a seu irmão Geddel Vieira Lima, em Salvador. Já Meurer responde por quebra de decoro parlamentar por ter sido o primeiro político com foro privilegiado condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Operação Lava-Jato.

Ele foi condenado a 13 anos, nove meses e dez dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.