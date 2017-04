Caixa 2 incluía outros países, diz delator

00:00 · 06.04.2017

A prática seria feita pela Odebrecht em nações da América Latina e de outras regiões do mundo ( Foto: AFP )

Brasília/São Paulo. O executivo da Odebrecht que era responsável pela rede de contas secretas do grupo, abertas em nome de empresas offshores, no exterior, Luiz Eduardo da Rocha Soares afirmou em seu depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o Setor de Operações Estruturadas - chamado de "departamento da propina" - cuidava do Caixa 2 de partidos "no Brasil, na América Latina e em outros países".

Soares foi um dos três executivos responsáveis pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, de 2006 a 2014.

Ouvido na ação movida pelo PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, de 2014, o executivo confirmou ao TSE que foi transferido para o departamento para cuidar das despesas "não diretamente registradas nos livros da companhia". Questionado se "Caixa 2 para o setor político" também se fazia no setor, ele respondeu: "Sim".

"Não só partidos políticos, não só no Brasil como na América Latina e em outros países", explicou Soares, um dos executivos que cuidavam do setor de propinas da Odebrecht.

Soares é um dos 78 delatores da Operação Lava-Jato, que tiveram os acordos de colaboração homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi preso na 26ª fase, Operação Xepa.

Segundo ele, o volume de recursos movimentado cresceu conforme aumentou o faturamento da Odebrecht.

Ao TSE, Soares confirmou que "cuidava mais da parte do exterior". "Principalmente na abertura das empresas offshores, do controle dessas empresas e também ainda na busca de alternativas, quais são os bancos que a gente ia trabalhar, essas coisas", revelou.

Soares contou que entrou na Odebrecht em 1988, na empresa CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras, em São Paulo, na área financeira. Ex-funcionário de bancos, ele passou a atuar na área financeira para o exterior da empresa. Ele era responsável pelas propinas pagas no exterior da Odebrecht.

Responsável

O ex-executivo da Odebrecht Fernando Migliaccio da Silva, que confessou ser o responsável pelas entregas em dinheiro vivo do Setor de Operações Estruturadas, disse que seu "recorde" foi a entrega de R$ 35 milhões em um único dia. E que havia um "conceito de segurança" para as entregas para que os valores não ultrapassassem os R$ 500 mil.