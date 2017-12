Cabral pede desculpas ao povo por ter feito uso de caixa dois

00:00 · 15.12.2017

Peemedebista voltou a negar cobrança e recebimento de propina de empreiteiras ( Foto: Agência Brasil )

Rio de Janeiro. O ex-governador Sergio Cabral (PMDB) pediu desculpas à população ontem, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, por ter feito uso pessoal de dinheiro de caixa dois de campanhas eleitorais. Ele voltou a negar cobrança e recebimento de propina de empreiteiras e também disse desconhecer a prática da "taxa de oxigênio", que seria 1% do valor dos contratos públicos. Cabral alegou ainda que todos que o delatam ganham benefícios da Justiça.

"Foi caixa dois o tempo inteiro. Dessa expressão 'taxa de oxigênio' nunca tive conhecimento, é até sugestiva. Eu não acho a menor graça", afirmou.

"O que me motiva é a realização. Tenho orgulho de dizer que em oito anos de governo fiz mais metrô que os oito governadores anteriores a mim juntos, em 32 anos. Se pegar Faria Lima, Chagas Freitas, Brizola, Moreira Franco, Marcello Alencar, Garotinho e Rosinha, eles fizeram menos. Isso é o que me importa".

Ele aproveitou a audiência para se dirigir ao povo fluminense.

"Peço desculpas à população por ter feito uso de caixa dois, que era uma prática. Agora, propina, não. Eu não pedi. Não sentei com Ricardo Pernambuco (sócio da empreiteira Carioca Engenharia) e disse: 'vamos fazer uma negociata'. Eu chamei e falei: 'vamos fazer o metrô'".

Cabral está preso há um ano pela Lava-Jato, acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

'Taxa de oxigênio'

Réu da Lava-Jato, o ex-secretário de Obras do governo Sérgio Cabral (PMDB) Hudson Braga disse ontem, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que a chamada "taxa de oxigênio" era algo institucionalizado. Ele afirmou não ter criado a taxa, apenas a implementado, a mando do então secretário de Governo de Cabral, Wilson Carlos.