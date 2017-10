Brasil tem 'manto da desconfiança'

00:00 · 13.10.2017

Presidenciável tenta firmar, nos EUA, a imagem de um político menos radical e mais amigo do mercado, tal qual considera ser Donald Trump ( Foto: Folhapress )

Nova York. Depois de uma noite de festa com pastores evangélicos e simpatizantes numa churrascaria do Queens, Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PSC, madrugou em Nova York.

Logo cedo, estava de pé para um café da manhã com investidores no Council of the Americas, organização que defende o livre mercado, em Manhattan.

Na saída, seu filho, Eduardo Bolsonaro, também deputado federal pelo PSC, postou um vídeo no Instagram contando que foi "bem bacana" a conversa com brasileiros e norte-americanos na instituição.

"Falamos de uma aproximação com os Estados Unidos, normas tributárias", disse. "A gente pode notar a vontade que as pessoas aqui têm de investir no Brasil, mas há dificuldade devido à falta de acordos e cooperação. Isso daí é fruto do viés ideológico do PT que afastou os Estados Unidos do nosso comércio".

Liberalismo econômico

Mais tarde, chegando à sede da agência de notícias Bloomberg, onde daria uma entrevista, o pré-candidato Jair Bolsonaro bateu na mesma tecla, insistindo na ideia central de sua turnê americana, que é firmar sua imagem como um político menos radical e mais liberal, amigo do mercado, tal qual Donald Trump, seu ídolo máximo.

"É difícil sair do Brasil e chegar junto ao mercado com o manto da desconfiança", disse Bolsonaro na entrada do prédio.

"O que os investidores querem é alguém que lute para diminuir o Estado. É importantíssima a desburocratização. Você tem que honrar o acordado, não pode mudar as leis".

O deputado reconheceu ainda que sua aproximação com o mercado internacional ainda é "superficial" nesse seu primeiro contato, mas que tem sentido confiança depois de conversas que teve com investidores norte-americanos.

Passagem por Washington

Bolsonaro encerra sua viagem aos Estados Unidos passando por Washington, onde dará uma palestra, e retornando a Nova York para outro possível debate -seus planos vêm sendo mantidos em segredo- antes de regressar ao Brasil.