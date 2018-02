Brasil retrocedeu em direitos, diz AI

00:00 · 22.02.2018

Violência policial contra jovens negros foi denunciada por novo relatório da ONG Anistia Internacional ( Foto: ABJ )

Londres/Rio de Janeiro. O aumento da violência e de homicídios, sobretudo entre jovens negros, e o avanço de projetos de lei que ameaçam direitos humanos foram apontados, ontem, pelo relatório da Anistia Internacional (AI) como violações graves ocorridas no Brasil em 2017.

O capítulo que fala sobre o Brasil fala em retrocessos legislativos e institucionais na garantia dos direitos humanos e cita falha do Estado na manutenção da segurança. O documento relembra uma série de casos.

De acordo com a organização, quase 200 propostas, entre leis e emendas constitucionais consideradas retrógradas, avançaram no Legislativo no ano passado. "A crise econômica e política serviu como cortina de fumaça para que grupos colocassem em pauta projetos que ameaçam seriamente a defesa de direitos", afirmou Jurema Werneck, diretora executiva da organização do Brasil. Uma das medidas consideradas mais graves foi a aprovação do projeto de lei que transfere para a Justiça Militar o julgamento de crimes contra civis praticados durante operações.

De acordo com a entidade, a lei assinada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de outubro viola o direito a um julgamento justo. À época, a Procuradoria Geral da República manifestou a mesma preocupação.

No Rio de Janeiro, 1.035 pessoas foram mortas por policiais militares em serviço entre janeiro e novembro do ano passado.

Criança baleada

Na tarde de ontem, uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, resultou na morte de um homem, no ferimento de outro e em uma criança de 7 anos baleada na perna.

A ação ocorreu na comunidade de Santa Lúcia. A menina foi encaminhada ao hospital, sem gravidade. Os moradores da localidade, em protesto, fecharam o trânsito nas ruas próximas e atearam fogo em um ônibus.