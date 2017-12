Bolsonaro desiste de filiação ao PEN

00:00 · 21.12.2017

Ingresso do presidenciável a um novo partido só deve ser decidida até março do ano que vem ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) deve anunciar até o dia 5 de janeiro que não será mais pré-candidato a presidente pelo PEN/Patriota.

A decisão foi tomada, ontem, em reunião com o chamado núcleo duro da campanha de Bolsonaro, em Brasília. Deputados e correligionários dizem que o presidente da sigla, Adilson Barroso, não teria cumprido com a sua palavra de ceder o controle do partido em Estados-chave para o grupo do parlamentar. O deputado já iniciou conversas com o PSL/Livres e o PR.

A decisão final sobre o ingresso a uma nova sigla só deve ser tomada em março.

Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto. Em entrevista ao site Crítica Nacional, que tem apoiado abertamente a candidatura do parlamentar, o deputado disse que "estava noivo do Patriota, mas voltou à situação de namoro".

"O projeto não foi sepultado, mas recuamos bastante", afirmou Bolsonaro.

A posição ainda não é oficial porque faltam alguns acertos com membros da executiva do PEN/Patriota no Rio -colocados lá pelo próprio Bolsonaro. As consequências de uma "retirada" seriam mais sentidas por eles. Fontes próximas ao deputado falam em 90% de chances do "projeto Patriota ser abortado".

O secretário-geral do PEN/Patriota, Bernardo Santoro, aliado de Bolsonaro, não comenta o assunto, mas confirma que "haverá uma decisão até a próxima semana". A insatisfação teria como principal ponto a promessa não cumprida de Barroso em ceder o controle do partido em alguns Estados-chave, como Minas Gerais. Por outro lado, o grupo mais ligado a Barroso no partido diz que vazamento sobre a "saída" é uma tática na disputa pelo controle dos espaços que hoje estão sendo "requisitados pelo grupo de Bolsonaro".

O deputado não é oficialmente filiado ao PEN/Patriota. De saída de seu atual partido, o PSC, o presidenciável apenas assinou um compromisso de filiação para o mês de março. Entretanto, as conversas de Bolsonaro com outras legendas nunca foram interrompidas.

Irritado, o presidente do PEN/Patriota, Adilson Barroso, disse não acreditar que essa fosse uma decisão do próprio Bolsonaro.