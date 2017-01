Boa Vista tem morte de 31 detentos em presídio

00:00 · 07.01.2017

Familiares de detentos se aglomeravam do lado de fora da maior penitenciária de Roraima na sexta-feira (6), em busca de informações; até o fim daquele dia, 20 mortos haviam sido identificados. Número de vítimas pode aumentar ( Foto: Folhapress )

Boa Vista/Brasília. Quatro dias após a morte de 60 detentos em duas penitenciárias de Manaus (AM), outros 31 presos foram assassinados na madrugada da última sexta-feira (6), desta vez na maior penitenciária de Roraima. O número de presos mortos pode crescer, já que a contagem de corpos não havia sido anunciada oficialmente até o fechamento desta edição.

A matança em Roraima é a segunda maior em número de vítimas em presídios do país após o massacre do Carandiru, em 1992, em São Paulo, quando uma ação policial deixou 111 presos mortos na casa de detenção. Inicialmente, o governo de Roraima divulgou o número de 33 mortos, mas depois baixou para 31 a quantidade de vítimas. Do total, 20 foram identificados até o fim da tarde de sexta.

Nos seis primeiros dias de janeiro foram registradas 93 mortes em presídios no Brasil. Esse número representa cerca de 25% do total de mortes registradas em todo o ano passado (372). Na sexta-feira, o governo de Roraima apresentou duas versões sobre a motivação da matança na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a cerca de 10 km do centro de Boa Vista.

Pela manhã, disse que as mortes eram uma reação do Primeiro Comando da Capital (PCC) ao ocorrido em Manaus. À tarde, porém, o secretário estadual da Justiça, Uziel Castro, falou em confronto interno do PCC.

"Foi uma ação isolada de membros do PCC contra pessoas que não eram ligadas a nenhuma facção". De acordo com o governo, em novembro passado, todos os presos que seriam ligados a outras facções, como o Comando Vermelho, foram levados para outro presídio.

O novo discurso do governo estadual segue a linha do Palácio do Planalto. "Não é, aparentemente, uma retaliação do PCC em relação à Família do Norte. Os 33 presos, segundo me informaram, eram da mesma facção, ligados ao PCC", disse em Brasília o ministro Alexandre de Moraes (Justiça).

Segundo o governo do Estado, o presídio tem capacidade para 750 pessoas, mas abrigava 1.475 detentos. Relatório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de 2016, aponta que cerca de 940 detentos estão presos preventivamente e aproximadamente 180 nunca foram ouvidos em juízo. Apenas 425 já foram sentenciados e mais de 18 estão registrados em prisão domiciliar. A ação aconteceu por volta das 2h30 (4h30 no horário de Brasília) em todas as alas do presídio, quando um grupo de presos deixou as celas e iniciou a chacina. Aflitos, familiares de presos se aglomeraram à espera de informações sobre os mortos. Do local, pela manhã, era possível ouvir o estouro de bombas no interior do presídio, onde estavam a tropa de choque da PM e integrantes da Polícia Federal.

No ano passado, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, e na Penitenciária Ênio dos Santos Pinheiro, diferenças entre os grupos criminosos causaram a morte de 18 detentos.

O procurador-geral da República em exercício, Nicolao Dino, enviou ofícios ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e aos governadores do Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia pedindo informações sobre o funcionamento do sistema penitenciário nesses estados. O objetivo é instruir os quatro procedimentos administrativos instaurados na quinta (5).

O segundo massacre em menos de uma semana no Brasil repercutiu na imprensa internacional. O "Washington Post" chamou a chacina de "derramamento de sangue em prisões", e a Al Jazeera creditou a crise em presídios a uma "escalada na guerra entre facções".

Ações

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) passou três horas em Manaus e anunciou apenas a criação de grupo de trabalho para solucionar o caos do sistema carcerário local. Já o governo Michel Temer (PMDB), divulgou medidas requentadas que, se efetivadas, irão reduzir em apenas 0,4% o atual déficit de vagas no superlotado sistema carcerário do país.

A promessa de Temer é construir cinco novos presídios federais de segurança máxima, com capacidade total para pouco mais de 1.000 vagas. Isso não supriria nem o déficit de 5.438 vagas do Amazonas, onde 56 presos foram assassinados.

Em atitude diferente da observada após o massacre de presos em Manaus, sobre o qual demorou três dias para se pronunciar, Temer lamentou na sexta as mortes na maior prisão de Roraima e prestou solidariedade.

Negou ajuda

O Ministério da Justiça, do governo Michel Temer, negou ajuda ao governo de Roraima para controlar rebeliões e brigas entre facções. O pedido havia sido feito em novembro de 2016 pela governadora do Estado Maria Suely Campos (PP) e relatava crescente tensão entre facções.