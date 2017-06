Bicudo e Janaína apoiam cassação

00:00 · 08.06.2017

Brasília. Os juristas Hélio Bicudo e Janaína Paschoal, dois dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), divulgaram um vídeo nas redes sociais defendendo a cassação da chapa Dilma-Temer no TSE. O vídeo foi publicado, ontem, após o término da 2ª sessão da corte eleitoral.

No vídeo, os dois criticam o pleito das defesas de Dilma e de Temer de desconsiderar os depoimentos de delatores no julgamento. "Isso só pode estar na cabeça daqueles que querem usar da Justiça para fazer injustiça, porque na verdade o que cuida é da permanência do presidente, que não tem o mínimo de bom senso de dizer: 'Olha, eu não sirvo para isso, eu vou embora'", disse Bicudo. "Ele quer ficar por quê?", questionou.

Janaína afirmou que os elementos que impediram Dilma estão presentes no julgamento.

"Quem foi a favor do impeachment de Dilma tem que ser favorável à cassação da chapa, porque as fraudes que nós provamos no impeachment, de certa forma, também estão presentes nesse material que vai ser analisado pelo TSE", afirmou. Ela afirmou que quem defende o "Fora, Temer" deveria defender a cassação da chapa por "coerência".