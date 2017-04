Base está dividida sobre reforma

00:00 · 07.04.2017

Brasília. Deputados federais da base aliada do presidente Michel Temer preferem contrariar o governo a votar PEC da Previdência. O receio é da impopularidade entre os eleitores.

Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo aponta que mais de 60% dos 251 deputados que disseram ser contrários à proposta da reforma da Previdência integram a base aliada na Câmara dos Deputados. Os partidos da oposição compõem cerca de 40% dos votos contrários.

O número é alto mesmo nos dois principais partidos da base. No PMDB, partido de Temer, 16 dos 64 deputados afirmaram que votarão "não" ao projeto. Dentre os tucanos, 18 de 47 se manifestaram contra.

Flexibilização

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), afirmou ontem, em nota, que a decisão de Temer de autorizar a flexibilização da proposta da Previdência demonstra que é possível fazer a reforma sem punir os trabalhadores. "Bastava ter ouvido antes", reclamou. Nas últimas semanas, Renan subiu o tom contra o texto defendido pelo Palácio do Planalto.

"Esses recuos do governo mostram que é possível fazer a reforma da Previdência para a próxima década sem seguir a conta da banca (R$ 738 bilhões em 10 anos), sem empobrecer o Nordeste e sem penalizar os trabalhadores", diz a nota.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu a inclusão do setor público na reforma da Previdência neste "momento do debate, de aprimorar o projeto".

"O setor público tem privilégios inaceitáveis, salários altíssimos sem cálculo atuarial. Quem paga é a população mais pobre, através dos impostos indiretos. É um Robin Hood às avessas", comentou Alckmin.

"O foco tem que ser um regime geral da Previdência, um sistema de Previdência para todos", completou o tucano.

Em entrevista no Planalto, o ministro chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, reiterou que o governo irá atender aos pedidos de alterações no texto da reforma da Previdência, sem especificá-los, e salientou que o texto será aprovado no Congresso, em uma "vitória do País e não do governo". Segundo Imbassahy, "as variações" que serão feitas, "vão preservar o ajuste, não mutilarão o equilíbrio das contas públicas e garantirão a proteção da pessoas mais vulneráveis". O presidente da comissão especial da reforma da Previdência, Carlos Marun (PMDB-MS), afirmou, ontem, que o resultado mostrado pelo Placar da Previdência, do Grupo Estado, é "importante", mas que a aprovação será conquistada.

"Penso que vai servir de norte para que venhamos a buscar a aprovação", disse.