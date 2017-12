Base curricular do ensino é aprovada

00:00 · 16.12.2017

O CNE aprovou documento que vai determinar os objetivos para essas duas etapas educacionais ( Foto: ABR )

Brasília. O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, na sexta-feira (15), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que vai determinar pela primeira vez na história do País os objetivos de aprendizagem para todos os anos do Ensino Infantil e do Fundamental. O prazo para as escolas públicas e privadas se adaptarem à norma vai até o início de 2020.

Mas o Ministério da Educação (MEC) já vai avaliar em 2019 os alunos a partir do que estabelece a Base. Esse tipo de documento, adotado em vários países, é considerado importante para melhorar a qualidade do ensino porque estabelece, em detalhes, quais habilidades e competências que o aluno precisa dominar até o fim da etapa. Em 2018, estados, municípios e escolas particulares terão de adaptar seus currículos ao que pede a Base nas diversas áreas do conhecimento, como Matemática, Português e Geografia.

Essa reformulação deve levar pelo menos um ano. Depois disso, ainda é preciso fazer a formação dos professores. Uma das principais mudanças foi antecipar o prazo para concluir a alfabetização das crianças - do 3.º para o 2.º ano. Entre os pontos polêmicos estão a inclusão de uma área específica para ensino religioso e a retirada da Base das discussões de gênero e sexualidade, que apareciam nas primeiras versões do texto. O Ensino Médio terá um documento à parte, que o MEC prevê concluir no ano que vem. “A avaliação ajuda na implementação”, diz a secretária executiva da pasta, Maria Helena Guimarães de Castro.

Segundo ela, a Prova Brasil, que avalia alunos do 5º e do 9º ano e do 3º ano do Ensino Médio, e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que testa estudantes do 3º ano do Fundamental, serão totalmente reformuladas. Os exames são bienais.

Ceticismo

Há controvérsias entre especialistas sobre o momento certo de se começar a avaliar conforme o que pede a Base.

“Acho bem otimista achar que estaremos com tudo pronto em 2019 para avaliar as crianças”, diz Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação.