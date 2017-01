Autor de chacina em Campinas portava explosivos

00:00 · 02.01.2017

Com uma pistola, Sidnei Ramis de Araújo, 46, matou a ex-mulher, Isamara Filier, o filho que tinham, João Victor, de 8 anos, e outras dez pessoas. ( Foto: Folhapress )

Campinas. O responsável pela morte de 12 pessoas na madrugada de ontem, em Campinas, carregava consigo dez artefatos aparentemente explosivos.

Sidnei Ramis de Araújo, de 46 anos, invadiu uma casa no Jardim Aurélia, em Campinas, interior de São Paulo, com os artefatos, um canivete e uma pistola nove milímetros. Foi com a pistola que Sidnei matou a ex-mulher, Isamara Filier, de 41 anos, o filho que tinham, João Victor, de 8 anos, e outras dez pessoas (sendo oito mulheres e dois homens), durante as comemorações de réveillon. Além das armas de Sidnei, seu carro, um gravador e um telefone celular foram apreendidos pela polícia.

Após o ataque, Sidnei se matou. Outras três pessoas foram feridas e estão internadas cada uma em um hospital da região.

A polícia está investigando o que motivou o crime e a principal hipótese é a de crime passional, já que o assassino escreveu cartas e gravou áudios revelando seus planos de matar a família, com xingamentos à ex-esposa. Os textos, direcionados ao filho e a uma namorada, haviam sido enviados para amigos antes do crime.

Temer lamenta

O presidente Michel Temer expressou ontem seu pesar sobre a chacina. O presidente escreveu no Twitter: "lamentamos profundamente as mortes ocorridas em Campinas. Manifestamos nosso pesar junto às famílias".