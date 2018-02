'Apps' de transporte na pauta da Câmara

00:00 · 26.02.2018

Uma das alterações a serem analisadas retira dos municípios a atribuição de autorizar a atividade ( Foto: Ag. Câmara )

Brasília. O projeto de lei que regulamenta serviços de transporte com aplicativos é o destaque da pauta do Plenário da Câmara a partir de amanhã.

Os deputados precisam analisar o substitutivo do Senado para o PL 5587/16, do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e outros. Uma das alterações retira do município a atribuição de autorizar a atividade, mantendo apenas a competência para fiscalizar o serviço.

Outra emenda aprovada pelo Senado retira da proposta original a obrigatoriedade de que o condutor seja proprietário do veículo e do uso de placas vermelhas nos carros.

Dívidas estaduais

O primeiro item da pauta, entretanto, é a Medida Provisória 801/17, que tranca a pauta e dispensa os estados de uma série de exigências para renegociar suas dívidas com a União com base nas leis complementares 148/14, 156/16 e 159/17.

O governo alega que, mesmo com as novas condições previstas em algumas dessas leis, os estados não estão conseguindo refinanciar seus débitos em razão da documentação exigida.

Roubos com explosivos

Também está pautado para a sessão de amanhã o Projeto de Lei 9160/17, do Senado, que aumenta as penas para uso de explosivos em furto ou roubo.

No caso do furto, cuja pena geral é de reclusão de um a quatro anos, o crime de empregar explosivos ou de furtá-los passará a ser punido com quatro a 10 anos. Já o roubo de explosivos passará a ser penalizado com aumento de 1/3 à metade da pena de reclusão de quatro a 10 anos.

Para o roubo com arma de fogo ou explosivos, o agravante será de 2/3 da pena cominada.

Em 2015, foi aprovado o PL 3481/12, do deputado Alexandre Leite (DEM-SP), com agravantes de 1/3 à metade da pena geral para o roubo de arma de fogo, munição ou acessório explosivo; ou para o furto de bem público, de arma de fogo, munição ou acessório explosivo.

Quanto ao furto, a pena seria de três a oito anos de reclusão se realizado com o uso de explosivos ou para o furto deles ou de substâncias que permitissem sua fabricação. Esse projeto ainda não foi votado pelo Senado.

Reoneração da folha

Na quarta-feira (28), os deputados poderão analisar o Projeto de Lei 8456/17 se aprovado o pedido de regime de urgência.

A proposta, vinda do Poder Executivo, acaba com a desoneração da folha de pagamento para a maioria dos setores atualmente beneficiados.

Segundo o texto, voltam a contribuir sobre a folha as empresas de tecnologia da informação, teleatendimento, hotelaria, comércio varejista e alguns segmentos industriais.

Essas empresas voltarão a contribuir pela folha de pagamento, com alíquota de 20%, após 90 dias da publicação da futura lei.

Aviação civil

Outras urgências pautadas são para o PL 2724/15, ao qual está apensado o PL 7425/17, do Executivo, que libera o controle de empresas aéreas nacionais por capital estrangeiro; e para o PL 9357/17, da deputada Leandre (PV-PR), que institui o ano de 2018 como o Ano de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa.