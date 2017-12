Apontado cartel em obras de metrôs

00:00 · 19.12.2017

Brasília. A Camargo Corrêa relatou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a existência de um cartel de empresas que nos últimos 16 anos fraudou ao menos 21 grandes licitações para obras metroviárias em sete Estados, incluindo o Ceará, e no Distrito Federal.

O órgão antitruste do governo federal abriu ontem, processo para investigar a acusação que faz parte de um acordo de leniência fechado pela empreiteira no âmbito da Lava Jato - é a primeira vez que a operação investiga um caso de cartel.

Com o acordo, as empresas citadas vão responder na área administrativa, mas o Ministério Público Federal vê elementos para a abertura de novas investigações criminais.

A suspeita é que o conluio tenha sido formado por 18 empresas, além da Camargo. De acordo com informações prestadas pela Camargo Corrêa, além do Ceará, as empresas dividiram mercados e combinaram estratégias para fraudar licitações também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. A propósito, das 21 licitações em todo o País, 11 se referiam a obras no metrô e monotrilho de São Paulo. O cartel teria durado de 1998 a 2014. Segundo o relato da empreiteira, na segunda fase do cartel, a partir de 2004, o grupo passou a usar o nome de "Tatu Tênis Clube" em e-mails, documentos e mensagens, para disfarçar o caráter ilícito dos contatos. O nome faz referência à máquina usada para cavar túneis, batizada popularmente de "tatuzão".

A empreiteira relatou ao Cade que o cartel atuou em duas fases. De 1998 a 2004 foi a etapa de "formação das bases", em que Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht dividiam entre elas grandes projetos. A partir daí o grupo passou a contar com OAS e Queiroz Galvão.

Com as informações recebidas do Cade, o Ministério Público Federal em São Paulo abriu um procedimento investigatório criminal, que é o ponto de partida para futuros pedidos de investigação à Justiça Federal. Um grupo de trabalho do MPF-SP que atua em temas relacionados a cartel irá estudar que providências tomar.

Metrofor

A assessoria da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), responsável pelo Metrofor, informou que não tem como se pronunciar sobre a revelação da Camargo Corrêa porque nada foi oficializado ainda.

A Seinfra acrescentou que prefere aguardar a abertura do processo administrativo pelo Cade para investigar os fatos relatados pela construtora.

Colaborou Carolina Curvello