Anunciado presídio no RS; AM e RR pedem ajuda

Peemedebista sobrevoou Porto Alegre com o governador José Ivo Sartori (PMDB) antes de revelar a construção do equipamento prisional e entregar as 340 ambulâncias aos municípios, que era a agenda principal de Temer

Porto Alegre/Boa Vista. O presidente Michel Temer (PMDB), anunciou ontem, em discurso em Esteio, na Grande Porto Alegre, a construção de um presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Sul. Em sua primeira visita ao Estado desde que assumiu a presidência, Temer disse que, embora não seja agradável anunciar a construção de penitenciárias, a realidade social exige medidas dessa natureza.

Na esteira dos massacres em prisões no Norte do País, o governo federal anunciou a construção de cinco presídios no Brasil - um por região. Durante o discurso, Temer, criticado por declarações dadas após as rebeliões, disse hoje que o governo tem preocupação "inafastável" com a segurança pública.

O presidente foi recebido com protesto pelos gaúchos. Segundo a Brigada Militar, cerca de 200 pessoas ligadas a sindicatos e movimentos sociais se manifestaram contra o peemedebista e o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O presidente visitou o Estado para participar da entrega de 340 ambulâncias a municípios brasileiros, sendo 61 deles gaúchos. A agenda presidencial foi cumprida do lado interno do parque, com acesso restrito a convidados. Como chegou de helicóptero no local, Temer não teve contato direto com o grupo de manifestantes.

Mesmo assim, pouco antes das 10 horas, houve tumulto quando os policiais retiraram os manifestantes debaixo de uma área coberta e fecharam os portões de entrada do local.

Em seu discurso na solenidade de entrega das ambulâncias, Temer cometeu uma gafe ao confundir a moeda brasileira. "Fizemos uma solenidade no Palácio (do Planalto) em que ele (Barros) anunciou a economia de 800 milhões de cruzeiros", disse, confundindo o real com a moeda que deixou de circular no Brasil ainda em 1993.

Apoio

Em coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem, o secretário de Justiça de Roraima, Uziel Castro, e o delegado-geral em exercício, Marcos Lázaro, divulgaram o pedido de ajuda que fizeram ao governo federal e falaram sobre as causas do massacre de 33 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, capital do Estado.

No pedido encaminhado ao presidente Michel Temer e ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a governadora Suely Campos (PP) reitera a necessidade de envio de 100 policiais da Força Nacional de Segurança para auxiliar "no controle" de Monte Cristo. Ela ainda solicita auxílio financeiro para conclusão da Penitenciária de Rorainópolis, no sul do Estado e a transferência imediata para presídios federais de oito detentos identificados como líderes da facção envolvida nas 33 mortes.

Força Nacional

Diante do surgimento de novas mortes no sistema carcerário do Amazonas, o governador do Estado, José Melo (Pros), também solicitou apoio da Força Nacional de Segurança Pública ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O pedido foi encaminhado a Brasília no domingo (8). O ministro informou que 200 agentes da Força Nacional chegam a Amazonas e Roraima hoje.

Os homens não deverão substituir agentes penitenciários dentro das prisões, mas reforçarão a segurança do entorno, podendo dar apoio às barreiras, ajudar na recaptura de fugitivos, escolta e guarda de presos que eventualmente precisem se deslocar.

Em nota, o Comitê de Gerenciamento de Crise do governo do Amazonas informou que 20 internos da Cadeia Pública foram transferidos para uma unidade prisional do interior.

Por sua vez, a pedido do governo do Rio Grande do Norte, o Ministério da Justiça e Cidadania autorizou a prorrogação da permanência da Força Nacional por mais 60 dias.

O PSOL entrou com um requerimento no Supremo Tribunal Federal (STF), ontem, pedindo que sejam declarados inconstitucionais alguns itens da medida provisória 755/16, do governo Michel Temer, que trata da transferência de receitas e recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Para acabar com o déficit atual de 250 mil vagas no sistema penitenciário nacional, seria necessário um investimento de pelo menos R$ 10 bilhões. Os números, obtidos pela reportagem, foram apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em documento enviado em outubro à presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.