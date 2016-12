André Figueiredo anuncia candidatura

00:00 · 24.12.2016

O deputado cearense disse não se considerar um candidato de oposição; ele enfatizou que buscará fortalecer o Legislativo, caso vença ( Foto: Ag. Câmara )

Brasília/Fortaleza. Ex-ministro das Comunicações do governo Dilma Rousseff, o deputado André Figueiredo (PDT-CE), será candidato à presidência da Câmara. O pedetista busca apoio com partidos de oposição e deve formalizar a candidatura em 17 de janeiro.

"Existe um processo em construção, dentro de um projeto que não extrapole os limites do PDT, mas sim, eu sou candidato", afirmou.

Além de seu próprio partido, PT, PCdoB, PSOL e Rede, Figueiredo também avalia um apoio do PSB, que faz parte da base do governo de Michel Temer (PMDB). O deputado diz que aguarda pela reunião das bancadas, em 16 de janeiro, para que a candidatura possa ser efetivamente confirmada.

Apesar de buscar apoio principalmente de partidos contrários ao governo peemedebista de Michel Temer, o deputado André Figueiredo nega que seja um candidato de oposição.

"Não me considero um candidato de oposição, mas um candidato que vai buscar fortalecer o Legislativo. Mesmo o PDT sendo atualmente um partido de oposição, na condição de candidatos à presidência da Câmara, teríamos um bom diálogo com o poder Executivo, o presidente da República e muitos de seus ministros", afirmou.

Ele enfatiza que sua principal ideia projetada a ser apresentada para conquistar o apoio da maioria da Casa é a unificação e fortalecimento da categoria.

"Existe simpatia (à candidatura dele), é um projeto originado não dentro do PDT mas vindo de vários partidos que querem o resgate da credibilidade legislativa. Ficamos honrados com a escolha caindo em nossas mãos", comemorou o deputado.

Figueiredo pondera ainda que todos os partidos e parlamentares que quiserem fortalecer a candidatura serão bem-vindos. De acordo com ele, as negociações ainda estão em fase inicial e a maior parte das conversas foram por telefone. Ainda assim, ele disse que tem tido boa receptividade. "Conversamos com vários parlamentares, com n várias siglas, não somente as da oposição. Existe uma simpatia grande para uma agenda positiva do Legislativo", pontuou.

O parlamentar cearense mantém postura firme ao garantir que o nome ainda não está definido, apesar de admitir confiança na indicação dos partidos.

"Temos convicção de que o diálogo o mais democrático e lógico, dentro de um processo de construção de um caminho para o Brasil que supere toda essa crise institucional. Cabe um bom diálogo com o Executivo e o Judiciário. Temo a c onvicção, mas precisamos organizar nossa casa. Prmeiramente.

Outros candidatos

Além de Figueiredo, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) também deve lançar candidatura. Ele é aliado de Michel Temer e estaria contando, inclusive, com esse apoio para lançar chapa pró-verde.

O Centrão terá seu próprio candidato. Os mais cotados do grupo, por enquanto, são o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) e Rogério Rosso (PSD-DF), que foi ao segundo turno da última eleição, em disputa com Maia.