Anamatra pressiona STF sobre 2ª instância

00:00 · 10.07.2018

Brasília. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) divulgou nota pública, ontem, em que cobra o julgamento definitivo das ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância, de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A jurisprudência atual da Corte autoriza a execução antecipada da pena, mas é alvo de críticas e divisões dentro do próprio STF. A cobrança da Anamatra é feita no contexto do último domingo, marcado por "sucessivas e contraditórias decisões" em torno do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), observa Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da associação.

Leia ainda:

> Relator do TRF-4 revoga decisões de plantonista

> Recursos de ex-presidente devem ir ao STJ, diz PGR



Para a Anamatra, as "tensões recorrentes" por trás do pedido de liberdade do petista estão relacionadas diretamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, questão que, segundo a associação, não foi resolvida com o julgamento no habeas corpus de Lula no STF, em abril. Na ocasião por seis votos a cinco, o colegiado negou o pedido de liberdade do ex-presidente.

"Com efeito, o tema pende de decisão final em sede de controle abstrato de constitucionalidade; e é nessa arena que precisa ser enfrentado e resolvido, tão logo termine o recesso judiciário", reivindica a Anamatra.

O caso também foi usado por Marco Aurélio Mello para voltar a defender ilegalidade da prisão antes de esgotados todos os recursos na Justiça, e pressionar a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, a pautas as ações sobre o tema.

"Ele (Lula) ainda tem direito a recursos em tribunais superiores", disse o ministro ontem.