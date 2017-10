Aliados de Aécio Neves querem votação secreta

00:00 · 14.10.2017

Brasília. A votação sobre o retorno ou não do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) ao mandato vai provocar novo embate entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF). Interlocutores do senador mineiro relatam que, nos últimos dias, ele está muito pessimista e assustado com a possibilidade de um resultado negativo, em função das últimas votações na Casa e decisões da Corte, quando seus pleitos foram derrotados.

Além do PSDB, dirigentes do PMDB e senadores de outros partidos da base defendem a votação secreta, para facilitar um voto pró-Aécio, sem desgaste perante o eleitorado.

Já há o entendimento entre a maioria dos membros da Mesa do Senado de que a votação para avalizar ou derrubar a decisão da Primeira Turma do STF sobre o afastamento e reclusão noturna de Aécio deverá ser secreta, como prevê o regimento da Casa para casos de cassação de mandato senadores, ministros do Supremo e procuradores.

A situação do senador afastado ficou fragilizada com a decisão do PT de fechar questão contra seu retorno ao mandato.

Como o artigo da Constituição que previa votação secreta foi suprimido e a regra ficou indefinida, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) prepara um mandado de segurança para impetrar no Supremo para garantir a votação aberta. Nas duas votações envolvendo Delcídio Amaral - da sua prisão e cassação - o voto foi aberto.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reputou como "inadmissível" a hipótese de o Senado adotar a votação secreta para resolver sobre o afastamento de Aécio. "Mais que nunca, a sociedade brasileira exige transparência e honestidade na aplicação da justiça. Voto aberto, portanto", clamou o presidente nacional da OAB, Carlos Lamachia.

A decisão do Supremo foi duramente criticada ela ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade. "Agora, como se não bastasse o foro privilegiado, teremos o auto-indulto privilegiado", afirmou Marina.

Já a advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, disse reprovar a decisão do Supremo de associar medidas cautelares à prisão. Para ela, o STF não "cumpriu sua missão" no julgamento, que beneficiou Aécio Neves. "Que o Congresso Nacional cumpra! Não afastar Aécio será o primeiro passo para livrar os outros".