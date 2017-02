Alerj adia início de tramitação no Rio

00:00 · 07.02.2017

Assembleia Legislativa fluminense tem sido o palco de diversos protestos de servidores públicos ( Foto: Agência Brasil )

Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) adiou para quinta-feira (9), a primeira sessão de discussão do primeiro projeto do pacote de contrapartidas com o qual o governo fluminense terá de se comprometer para fazer valer o plano de recuperação fiscal acordado com a União. O primeiro projeto enviado ao Legislativo é o que autoriza tanto a privatização da Cedae, a estatal de águas e esgoto, quanto a elevação do endividamento do Estado do Rio.

Inicialmente, a apreciação do projeto de lei 2.345/2017, de autoria do Executivo, seria feita na sessão de hoje. O mesmo projeto que autoriza a privatização da Cedae permite a contratação de mais R$ 3,5 bilhões em empréstimos com instituições financeiras e organismos multilaterais, já que as ações da estatal serão oferecidas como garantia dos financiamentos.

Além da privatização da Cedae, as contrapartidas mais importantes exigidas pelo governo federal são a elevação da contribuição previdenciária dos servidores públicos e o congelamento de reajustes salariais. Com a aprovação no pacote, o Rio poderá usufruir do plano de recuperação, que garantirá um alívio de quase R$ 32 bilhões entre suspensão de dívidas e novos financiamentos, de 2017 a 2019.

Com a alteração no calendário da Alerj, os deputados estaduais apreciarão hoje um projeto de lei, também do Executivo, que fixa pisos salariais para uma série de categorias profissionais. Amanhã, serão debatidas outras matérias, também alheias ao pacote de contrapartidas.

Semana passada, a Alerj inaugurou o ano legislativo, mas não apreciou nenhuma das medidas de contrapartida.

Na última quarta-feira (1º), um protesto contra o pacote de ajuste, organizado por sindicatos de servidores do Estado, terminou em confronto nas ruas do centro do Rio. Para esta semana, quando começa a tramitação das medidas de ajuste, o Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais (Muspe) agendou manifestações hoje, amanhã e na quinta-feira.