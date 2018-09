Alckmin retoma ofensiva eleitoral

00:00 · 19.09.2018

São Paulo. A campanha do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), à Presidência da República nas eleições 2018, retomou, ontem, em seu horário eleitoral os ataques ao presidenciável do PSL e líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada após reunião com aliados do Centrão na tarde de ontem, em São Paulo. Além disso, Alckmin vai reforçar o tom antipetista de sua campanha. A ideia é pregar o voto útil com o argumento de que votar em Bolsonaro significa carimbar o passaporte do PT no 2° turno.

No encontro, Alckmin e seus auxiliares apresentaram aos aliados do Centrão as mudanças que serão feitas na estratégia de campanha e tentaram tranquilizar o grupo. Segundo relatos de participantes do encontro, os dirigentes dos partidos da coligação que apoiam Alckmin temem que Bolsonaro possa vencer no primeiro turno ou ir para o segundo turno com Fernando Haddad (PT).

Segundo o prefeito de Salvador, ACM Neto, o ataque a Bolsonaro em Juiz de Fora (MG) deixou todos os candidatos em "compasso de análise".

