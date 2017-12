Agripino Maia vira réu por corrupção

00:00 · 13.12.2017

Brasília/Natal. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou ontem, por 4 votos a 1, denúncia que tornou o senador e presidente do DEM, José Agripino Maia (RN), em réu, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A investigação foi aberta em 2015, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), para apurar se o senador recebeu propina da construtora OAS em troca de auxílio político à empresa para facilitar a liberação de recursos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) direcionados à construção da Arena das Dunas, em Natal.

De acordo com a denúncia, o senador teria influenciado a mudança de um parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), que não havia aceitado, em um primeiro momento, a documentação enviada pela OAS sobre a construção da Arena.

Procurado, o senador afirmou que a denúncia foi aceita "sem prova". A decisão do STF já levou parlamentares a discutirem a manutenção dele à frente da presidência do DEM. A convenção do partido será amanhã.