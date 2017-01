Aécio reafirma apoio a Temer

00:00 · 05.01.2017

O senador tucano defende que 'reformas estruturantes' do governo são necessárias ( Foto: Agência Brasil )

Apoiador do governo de Michel Temer (PMDB), o PSDB inicia o ano reafirmando a aliança, mas também demarcando intenções eleitorais para 2018. De passagem por Fortaleza, ontem, o presidente nacional da sigla tucana, senador Aécio Neves (MG), voltou a dizer, ao Diário do Nordeste, que o partido apoia o que chama de "governo de transição" para que o País volte a atrair investimentos e gerar empregos, mas sem perspectivas de solução de curto prazo pela gravidade da crise que, segundo ele, foi "herdada" das gestões do PT.

Para Aécio, o Brasil vive a pior crise de sua história moderna, evidenciada, dentre outros fatores, no desemprego que atinge 12 milhões de pessoas. Não otimista de melhora em curto prazo, o tucano, porém, diz que o "caminho está traçado". "As reformas estruturantes são necessárias, é preciso profissionalizar o Estado Brasileiro e, mais do que isso, resgatar a confiança, porque só com confiança vêm os investimentos, e só com investimentos os empregos voltam a ser gerados no Brasil", afirmou.

Embora projete um ano de "grandes dificuldades", ele acredita que dois fatores podem motivar, já no segundo semestre, o reinício de investimentos: "a inflação caminhando para o centro da meta" e "uma redução importante da taxa de juros".

Questionado sobre a relação entre PSDB e PMDB em 2018, contudo, Aécio assegura que, apesar de ser cedo para apontar candidato, o partido quer, sim, chegar por si só ao Palácio do Planalto. "O PSDB apoia o governo Temer porque tem responsabilidade com o Brasil, e em (20)18 nós vamos nos apresentar como aquele partido político que tem a melhor proposta, para aí, sim, tirar o Brasil da crise".