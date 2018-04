Aécio Neves presta depoimento na PF

00:00 · 27.04.2018

Brasília. O senador Aécio Neves (PSDB-MG), acusado de ter recebido R$ 50 milhões da Odebrecht e da Andrade Gutierrez para defender os interesses das empresas nas obras das hidrelétricas de Santo Antonio e Jirau, em Rondônia, prestou depoimento, ontem, à Polícia Federal sobre o caso. Em quase 3 horas e meia, ele foi interrogado sobre sua suposta atuação junto ao consórcio que executou as obras da usina de Santo Antônio.

De acordo com os delatores das construtoras, a propina foi acertada em 2008, quando Aécio era governador de Minas Gerais. Do total acertado, R$ 30 milhões foram pagos pela Odebrecht e R$ 20 milhões pela Andrade Gutierrez.

Em nota, a defesa de Aécio afirmou que o tucano prestou todos os esclarecimentos. "Por se tratar de empreendimento conduzido pelo governo federal à época (usina de Santo Antônio), ao qual o senador e seu partido faziam oposição, não há nada que o vincule às investigações em andamento. Os próprios delatores afirmaram em seus depoimentos que as contribuições feitas às campanhas do PSDB e do senador nunca estiveram vinculadas a qualquer contrapartida", disse a nota.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF acolheu denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador. A partir de então, Aécio passou a ser processado por corrupção e obstrução de Justiça, por ter tentado atrapalhar o trabalho da Lava-Jato.

Outro caso

Também ontem, o ministro Og Fernandes, do STJ, mandou para o juiz Sérgio Moro e para a Justiça Eleitoral um inquérito aberto para investigar o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB). O caso é baseado na delação de executivos da Odebrecht. A decisão do ministro foi tomada a pedido do Ministério Público Federal. Como era governador, Richa tinha foro no STJ. Mas ele deixou o cargo para poder concorrer nas eleições.