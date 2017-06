Aécio Neves diz cumprir medidas judiciais

00:00 · 13.06.2017

Brasília. A defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) declarou, ontem, que o tucano "tem cumprido integralmente" as medidas cautelares determinadas pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

"A defesa recorreu da decisão do STF demonstrando não haver previsão constitucional e tampouco regimental sobre afastamento de mandato, razão pela qual requereu a suspensão dessa cautelar. O senador aguarda manifestação do STF e, até lá, mantêm-se afastado do Congresso e de todas as suas atividades parlamentares em respeito ao Supremo Tribunal Federal", disse o advogado de Aécio, Alberto Zacharias Toron.

Após a notícia de que o Senado estaria descumprindo decisão da Corte ao manter o gabinete de Aécio em funcionamento e todos os seus benefícios, o procurador Deltan Dallagnol, que integra a força-tarefa da Lava-Jato, defendeu que o afastamento de Aécio "objetiva proteger a sociedade" e, caso seja desobedecido, a solução seria prender o parlamentar, como pediu o procurador-geral Rodrigo Janot.