Adversários se unem contra Maia

00:00 · 31.01.2017

Brasília. O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) lançou ontem sua candidatura para disputar a presidência da Câmara dos Deputados na eleição do dia 2 de fevereiro. Delgado, que já disputou o cargo em outras eleições, disse que se lançou como candidato avulso, uma vez que seu partido já declarou apoio ao atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ainda não lançou sua candidatura.

Delgado disse que, se for eleito, vai trabalhar pela independência do Legislativo em relação ao Palácio do Planalto. Segundo ele, a Câmara precisa de alguém que possa resgatar "um pouco o abismo em relação à sociedade".

Os pré-candidatos -Delgado, Rogério Rosso (PSD-DF), Jovair Arantes (PTB-GO) e André Figueiredo (PDT-CE) - uniram-se para apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um mandado de segurança contra a candidatura de Maia. Outras três ações contestam a reeleição do atual presidente.

Maia foi eleito presidente da Câmara em julho para um mandato tampão, após a cassação do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O Artigo 57 da Constituição diz que é "vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição (da Mesa Diretora) imediatamente subsequente".

Retomou

Após ter suspendido sua candidatura na última semana, Rogério Rosso anunciou, em entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara, juntamente com os outros pré-candidatos, que estava reassumindo a campanha.

Rosso disse que decidiu retomar a candidatura uma vez que o STF ainda não analisou se Maia poderá ser candidato e que não há previsão de que o tema entre na pauta do plenário amanhã, quando o tribunal retoma as atividades.