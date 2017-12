Adriana Ancelmo voltará à domiciliar

00:00 · 19.12.2017

Brasília/Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da defesa da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro Adriana Ancelmo e converteu a prisão preventiva dela em prisão domiciliar. Ela foi levada novamente para a cadeia em 23 de novembro.

Até então, Adriana estava autorizada a ficar em casa para cuidar dos filhos. Na avaliação da defesa, a volta para a prisão foi uma medida "desnecessária e sobejamente desproporcional".

"No presente caso, a condição financeira privilegiada da paciente não pode ser usada em seu desfavor. Observo que o crime supostamente praticado pela paciente, muito embora grave, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. A paciente esteve por meses em prisão domiciliar, sem violar as regras estabelecidas pelo Juízo. A sentença reconheceu a desnecessidade de um regime mais rigoroso", decidiu Gilmar Mendes.

Ele é responsável pela maior parte dos recursos apresentados pelos investigados do braço da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro. Gilmar já mandou soltar vários dos acusados presos por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, como os empresários do setor de transportes Jacob Barata Filho e Lélis Teixeira.

Cabral

O Ministério Público do Rio pediu ontem a transferência do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, para o Complexo Penitenciário de Gericinó, na região de Bangu.

A recomendação foi feita em razão de fraudes na instalação de um "home theater" na prisão em que está o peemedebista.

A Promotoria pede ainda o afastamento do atual diretor da unidade de Benfica, Fábio Ferraz Sodré, e do subdiretor, Nilson Vieira da Silva.

Cabral foi denunciado sob acusação de falsificar documentos públicos com o diretor e o subdiretor da unidade e outros três agentes penitenciários.