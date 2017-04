Adiada para hoje a decisão sobre a ajuda aos estados

00:00 · 06.04.2017 / atualizado às 00:19

Brasília. Após mais de cinco horas de muita discussão, obstruções e falta de consenso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, encerrou a sessão extraordinária na qual estava em debate o Projeto de Lei Complementar 343/17, do Poder Executivo, que cria o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e adiou, para as 9 horas de hoje, a votação, com sessões consecutivas.

A decisão foi tomada por Maia depois que o deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ) apresentou parecer contrário, no mérito, às emendas de Plenário. Para algumas delas o parecer, em nome da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), foi pela inadequação orçamentária e financeira, impedindo sua escolha para votação em separado.

Para ser aprovado, um projeto de lei complementar precisa do voto favorável de 257 deputados, mesmo quórum que obteve o requerimento de encerramento da discussão da matéria, a última votação da noite.

Por volta das 21h, o relator da proposta, deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ) conclui a apresentação de seu parecer.

Carência

O texto do parecer do deputado Pedro Paulo prevê, por exemplo, uma carência de três anos no pagamento das parcelas da dívida em troca de contrapartidas como elevação de alíquotas de contribuição social de servidores, redução de incentivos tributários e privatizações. "Este projeto não é para passar a mão na cabeça de governadores que não fizeram o controle de gastos, mas é um projeto para permitir o pagamento de salários em dia e sanear as dívidas com os fornecedores", disse.

Segundo ele, dados do Ministério da Fazenda indicam que outros cinco estados já estão enquadrados em dois dos três critérios para a recuperação proposta pelo projeto.

Subsídios

Entre as mudanças propostas em seu substitutivo, Pedro Paulo passou de 20% para 10% ao ano o percentual de redução das renúncias tributárias instituídas por lei estadual.

No caso da proibição de gastos com publicidade durante a recuperação, ele ampliou o rol das exceções ao incluir aquelas para educação no trânsito e outras de "demonstrada utilidade pública". O relator permitiu ainda a celebração de convênios com organizações sociais (OSC) que impliquem redução de despesa durante a vigência da recuperação fiscal.

Quanto à possível inadimplência do estado participante do regime de recuperação fiscal em operações de crédito no sistema financeiro e com instituições multilaterais, contratadas antes do ingresso no regime, o texto do relator prevê que a União não poderá executar as contragarantias oferecidas pelo estado para obter a garantia primária da União.