Acordo no TSE prevê fim do julgamento para hoje

00:00 · 09.06.2017 / atualizado às 00:32

Brasília. O resultado do julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer da eleição presidencial de 2014 deve ser conhecido hoje.

Após intervalo da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ontem, o ministro Luiz Fux disse que houve um acordo para que o relator, ministro Herman Benjamin, termine a apresentação de seu voto, e demais integrantes da Corte votem hoje.

Antes, a expectativa era que o julgamento se estendesse até o fim de semana. Na quarta-feira (7), o presidente do TSE, Gilmar Mendes, convocou sessões extras para análise do caso, inclusive para o sábado (10). Com o acordo entre os ministros, o julgamento deve ser finalizado nesta sexta-feira.

Após o relator concluir seu voto, deverão votar os ministros Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira, Rosa Weber, Luiz Fux, e o presidente do tribunal, Gilmar Mendes.

Em seu voto, o relator disse que há provas de que a chapa Dilma-Temer praticou abuso de pode político e econômico na eleição presidencial de 2014. Benjamin, no entanto, ponderou que os crimes atribuídos à chapa vencedora também foram praticados por outros partidos.

"Não se pense por um segundo que isso que tratamos aqui foi criação desses partidos alvos da ação ou se tratou de anomalia deles, mas permitiu-lhes desequilibrar a balança. Talvez não em relação aos autores, sabemos agora, mas a outros candidatos que concorriam em completa desigualdade", disse Benjamin.

Delação da JBS

Herman pediu que o colegiado do TSE ignore as informações referentes à delação da JBS durante o julgamento na Corte.

"Vamos esquecer a JBS desse processo; é um fantasma que está pairando aqui", disse o relator ao responder o presidente do TSE, Gilmar Mendes.

Desde anteontem, os ministros têm discutido sobre a possibilidade de incluírem, na análise do processo, fatos relacionados à delação da Odebrecht, que veio à tona após o início da tramitação desse processo no tribunal. O mesmo aconteceu em relação às denúncias da JBS.