ACM Neto diz que priorizará pobres

00:00 · 02.01.2017

Em discurso de posse, o prefeito reeleito citou o avô já falecido, Antônio Carlos Magalhães. ( Foto: Folhapress )

Salvador. O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), oficializou o início do segundo mandato consecutivo, como chefe do executivo municipal, na tarde de ontem. Na Câmara de Vereadores do município, Neto citou o contingenciamento de gastos e disse que continuará priorizando os mais pobres em sua gestão.

"Nós enxergamos que há uma cidade dos ricos e outra dos pobres e é por isso que nós fizemos muito mais pela dos pobres: 76% dos investimentos (da primeira gestão) foram nas áreas mais pobres da cidade. Esse é um compromisso que continua no segundo mandato", garantiu o prefeito, durante o discurso que levou cerca de 40 minutos.

Reeleito com quase 74% dos votos válidos, ACM Neto terá um novo vice-prefeito.

No lugar da ex vice-prefeita, Célia Sacramento, entra Bruno Reis (PMDB), que atuava como secretário municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza de Salvador.

Agora como vice, Bruno Reis assumirá as Relações Institucionais da Prefeitura, porque a secretaria que cuidava do assunto foi extinta na reforma administrativa anunciada por Neto.

Ainda durante o evento, ACM Neto fez referências ao avô já falecido, Antônio Carlos Magalhães, e comparou a atual situação da capital baiana com a conjuntura econômica do país. Para ele, Salvador está "muito melhor" que a situação nacional, porque a cidade se mantém "ficha limpa".