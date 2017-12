Zidane confirma CR7 em clássico contra Barcelona

00:00 · 23.12.2017

O técnico Zinedine Zidane confirmou nessa sexta-feira a presença de Cristiano Ronaldo no time titular do Real Madrid, no jogo deste sábado, às 9 horas (de Fortaleza), no Santiago Bernabéu, após o atacante treinar em separado entre terça e quinta. Mas sugeriu que o jogador vive atrito com a direção do clube em razão de um suposto pedido de aumento salarial do craque.

"Ele está bem, 100%. Ele treinou hoje e isso é o que me interessa", declarou o treinador. "Não vou falar de assuntos fora do futebol. Pelo que fez e pelo que é, Cristiano Ronaldo merece todo o respeito deste clube e o tem. Depois das férias, se falará sobre isso. Mas agora o importante é a partida de amanhã". Nessa sexta, porém, participou normalmente da atividade que encerrou a preparação do Real e se garantiu entre os titulares da equipe madrilenha. O clássico deste fim de semana é essencial para o Real. Afinal, o time madrilenho é apenas o 4º colocado do Espanhol, com 31 pontos, 11 atrás do líder Barcelona que tem um jogo a mais. Por isso, os comandados de Zidane precisam vencer se quiserem seguir sonhando com o título.

Pelo lado do Barcelona, O técnico Ernesto Valverde minimizou a vantagem do seu time sobre o Real Madrid na tabela. Ele disse que o time catalão também entrará em campo pressionado. "Ambos os times estão sob pressão para vencer por causa da importância deste clássico", afirmou o treinador. "Não podemos dizer que, só porque um time está atrás na tabela, há maior pressão. É até possível que ocorra, mas não é nada significativo", declarou Valverde.

O técnico do Barcelona encara o novo clássico como um teste para avaliar o crescimento do seu time desde as derrotas no início da temporada. "Estamos jogando um pouco melhor agora em comparação à Supercopa. É uma oportunidade de compensarmos aquelas derrotas e testar o nosso time contra nosso maior rival", afirmou.

O Barcelona deve ir a campo com força máxima, incluindo os atacantes Messi e Suárez.