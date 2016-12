Zagueiro à moda antiga chega ao Pici

00:00 · 27.12.2016

Zagueiro Heitor chegou ontem à tarde ao Pici e iniciou a bateria de exames clínicos e fisiológicos, para depois ser liberado para os preparadores físicos. O atleta quer estar à disposição no jogo de estreia no Estadual ( Foto: Thiago Gadelha )

Dentro da reformulação que a diretoria do Fortaleza fez, tão logo ficaram encerradas as competições de 2016, só ficou um zagueiro do elenco anterior: Max Oliveira. Para repor a força do setor, o Leão apresentou ontem o zagueiro Heitor, de 27 anos, que chega com fama de ser aquele zagueiro à moda antiga: bom marcador e com a missão principal de anular atacantes.

"Sou o típico zagueiro-central, que atua mais pelo lado direito, entretanto, se for necessário, posso fazer a função de líbero ou quarto zagueiro", disse Heitor Araújo Pereira, natural de Cláudio, Minas Gerais.

No seu primeiro dia no clube, Heitor já deixou sua carta de apresentação: "Sou um zagueiro de muita força, que tem boa participação no jogo aéreo, por causa da minha altura (1m90cm) e que também tem uma boa velocidade", prosseguiu o atleta.

Seus principais clubes na carreira foram os seguintes: Clubes anteriores: Villa Nova/MG, América/MG,Tombense/MG, XV de Piracicaba/SP, Tupi/MG e Kiryat Shmona/ISR, onde estava por último, antes de assinar contrato com o Fortaleza.

Alguns títulos na carreira, o atleta considera importantes, como o Campeonato Mineiro do Interior de 2013, pelo Villa Nova-MG e o Campeonato Brasileiro - Série D de 2014, pela Tombense/MG. "Acho que minha melhor fase foi na Tombense, onde formamos um elenco forte, conseguimos o acesso da equipe e meu futebol se projetou. Saí para jogar em outros clubes e hoje volto com a certeza de que minha bagagem retorna maior do que quando parti", constatou.

Preparação rápida

Heitor disse que deverá estar à disposição do técnico Hemerson Maria para o jogo de estreia no Campeonato Cearense, dia 15 de janeiro. "Eu vinha treinando, porque um atleta não pode se descuidar. Vinha me exercitando com a orientação de profissionais, então não deve haver muita demora para entrar em forma para jogar", revelou o atleta.

Entre os zagueiros contratados, já estão no Pici, Ligger, que já foi apresentado à torcida e à imprensa e o defensor Heitor.

O vice-presidente do clube, Ênio Mourão, disse que o Leão deve anunciar outros reforços aos poucos. Existem mais 5 ou 6 jogadores já contratados. Hoje, deverá ser apresentado, o atacante Lúcio Flávio, de 30 anos.