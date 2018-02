Willian brilha, mas Chelsea só empata

00:00 · 21.02.2018

Chelsea e Barcelona ficaram no empate por 1 a 1, em Londres, no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Willian foi o grande nome do time inglês, martelou e deixou sua marca após três tentativas, mas, do outro lado, o apagado Messi precisou de apenas uma chance para selar a igualdade e dar ligeira vantagem aos catalães para a volta.

Nome garantido na lista de Tite para a Copa do Mundo, Willian vinha sofrendo para firmar seu espaço no Chelsea com Antonio Conte, mas foi uma das novidades da escalação desta terça após grande atuação no fim de semana, pela Copa da Inglaterra. E o brasileiro não decepcionou. Ele comandou o ataque londrino e poderia ter saído como herói, não fosse a trave impedir que marcasse duas vezes.

Com a vantagem construída pelo brasileiro, o Chelsea parecia ter o triunfo em mãos, mas bastou uma falha crassa para Messi aproveitar e empatar, marcando pela primeira vez contra este adversário, após oito jogos em branco. Melhor para o Barcelona, que agora pode empatar sem gols em casa, no dia 14 de março, para ficar com a classificação. Ao lado inglês, será necessário uma vitória ou empate superior a 1 a 1.