Washington Luiz muda Guarani para a decisão

A estreia no Campeonato Cearense não poderia ter sido mais animadora para o Guarani de Juazeiro. No último dia 14, o time comandado pelo técnico Washington Luiz ganhou de 3 a 1 do Horizonte, no Estádio Romeirão, sendo o atual líder da competição, com três pontos ganhos. A atuação da equipe também encheu a todos de confiança para os jogos futuros.

Dessa maneira, Washington Luiz faz apenas uma modificação no time que venceu na estreia: o atacante Ronda substitui a Emerson Catarina na linha de frente. Ronda entrou no decorrer da partida e fez um dos gols da vitória do Leão do Mercado.

Washington Luiz disse que respeita muito o Fortaleza, mas lembrou que seu time vai jogar dentro das características próprias e que permitiram vencer na estreia: a velocidade no contra-ataque.

O treinador do Leão do Mercado utiliza uma marcação forte no meio campo, com três volantes: Dim, Rafael Tchuca e Adenilson, que também é habilidoso para armar jogadas. Na frente, Leilson, Roberto Jacaré e Ronda, formando o trio que puxa os contra-ataques rápidos.

Mais jogos

Dois jogos completam a 2ª rodada do Estadual: Tiradentes e Itapipoca jogarão às 18 horas no Castelão e no Junco, Guarany de Sobral e Ferroviário, às 20h20.