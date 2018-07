Vovô vai homenagear meninos tailandeses

00:00 · 13.07.2018

Os uniformes do Ceará levarão o nome de cada um dos 12 garotos tailandeses resgatados ( FOTO: DIVULGAÇÃO / CEARASC )

Os 12 jovens jogadores e o treinador de um time de futebol amador, que ficaram presos na caverna no Norte da Tailândia - além de profissionais e voluntários que participaram do resgate realizado na última terça-feira - serão homenageados pelo Ceará no duelo contra o Sport, na quarta-feira, 18, às 19h30, no Presidente Vargas, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro.

Os uniformes do time alvinegro levarão o nome de cada um dos 12 garotos resgatados, e o técnico Lisca usará camisa em homenagem ao treinador da equipe juvenil. O material utilizado será enviado como presente aos "Javalis Selvagens", nome do time tailandês.

Além disso, o clube fará uma homenagem a todos os profissionais e voluntários e, especialmente, ao mergulhador Saman Kunan, falecido no resgate da equipe tailandesa.

"Eu achei bacana a mobilização do clube e a solidariedade de se envolver em uma campanha dessa forma. Graças a Deus as crianças e o técnico foram resgatados e, na medida do possível, tudo terminou bem. Que o Ceará possa continuar se envolvendo em ações como essa, de cunho social", disse Luiz Otávio, zagueiro do Ceará.