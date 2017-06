Vovô Perde o embalo

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 07:34 por Vladimir Marques - Repórter

Jogando fora de casa, o Ceará não conseguiu repetir os placares anteriores ( Foto: D. A Press )

O Ceará vinha embalado por duas vitória seguidas na Série B e tinha como meta entrar no G4 na 5ª rodada. Mas o Alvinegro atuou mal, não mostrou força ofensiva e saiu derrotado por 1 a 0 para o América/MG, ontem no Independência.

LEIA MAIS

Internacional vence fora de casa e alivia pressão

Com isso, o Vovô que começou na 5º colocação a rodada e flertou com o G4, se manteve com 7 pontos e caiu para a 11ª colocação, dois pontos do 4º colocado Santa Cruz.

Para subir novamente na tabela, o Vovô buscará a reação em outro jogo fora de casa, no sábado, às 16h30, contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas.

Para enfrentar um adversário forte fora de casa, o técnico Givanildo Oliveira resolveu deixar a equipe mais cautelosa, abandonando o esquema com três atacantes. Assim, ele sacou o centroavante Élton e escalou o volante Richardson, garantindo mais força no meio, que ganhou o reforços de Felipe Menezes no posto de Wallace Pernambucano, como meia armador.

E a estratégia de Givanildo funcionou nos primeiros 10 minutos de jogo. Tanto que o Vovô criou a primeira chance, aos 4 minutos, em boa cabeçada de Magno Alves após cruzamento de Pedro Ken, que o goleiro João Ricardo defendeu espetacularmente, quanto controlou a partida com mais posse de bola.

Mas depois dos 10 minutos, o América passou a dominar o jogo, adiantando a marcação e chegando com mais perigo ao gol de Éverson. Aos 12 minutos, o zagueiro Rafael Lima subiu de cabeça e o goleiro do Vovô salvou.

Na sequência, o Coelho continuou chegando constantemente ao ataque, com a defesa do Vovô, geralmente segura em campo, dando alguns 'cochilos'.

Gol

Dois de alguns sustos, o time deu outro vacilo na marcação e não teve jeito: Rafael Lima cruzou e Luan, livre de marcação, mergulhou para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Ceará precisou ir ao ataque, mas com o Coelho fechando bem os espaços, não conseguiu construir boas jogadas ofensivas.

No segundo tempo, o Ceará voltou sendo pressionado, e quase sofre o segundo gol aos 4 minutos, em chute de Rafael Lima que Éverson defendeu.

O América dominava a partida quando seu volante, Zé Ricardo interceptou o ataque do Ceará com a mão aos 11 minutos e foi expulso, pois já tinha cartão amarelo.

Com isso, o controle do jogo passou para o Ceará, que logo criou uma chance para empatar, em chute de longe de Rafael Pereira que o goleiro João Ricardo defendeu.

Foi quando, aos 25 minutos, Givanildo mandou a equipe para o ataque realizando duas alterações: os atacantes Alex Amado e Élton, nos lugares dos meio-campistas Richardson e Felipe Menezes.

E não demorou para o Vovô criar uma boa chance. Aos 26, Rafael Pereira arriscou de longe, João Ricardo espalmou, e após cruzamento, Magno Alves, em boa situação, bateu por cima.

Só que depois disso o Vovô não criou mais e ainda teve um jogador expulso, Pedro Ken, recebendo vermelho direto aos 35 minutos.

Com os dois times novamente iguais em número de jogadores, o América equilibrou o jogo e segurou a vitória.