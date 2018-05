Vovô já pensa no CRB pela Copa Nordeste

00:00 · 08.05.2018

Depois de disputar 4 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro pensando exclusivamente na competição nacional, o Ceará inicia a semana visando a disputa da Copa do Nordeste. O Alvinegro encara na quinta-feira, 10, o CRB, às 21h45 no estádio Rei Pelé, em partida de ida das quartas de finais da competição. O grupo do Ceará já embarca hoje às 8h15 para Maceió, antes realizando uma conexão em Recife.

Como o duelo seguinte pela Série A será apenas na segunda-feira, 14, contra o América/MG às 20 horas no Castelão, o Vovô terá tempo hábil para escalar seus titulares diante do time alagoano pelo torneio regional.

Os jogadores destacaram que o título da Copa do Nordeste é uma das ambições do clube, por isso todos querem jogar e obter um bom resultado. "Fui campeão em 2015 pelo clube e sei da importância da Copa do Nordeste. Sou fominha, quero jogar", avisou o meia Wescley, autor do 1º gol do Vovô na Série A.