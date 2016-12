Vovô e Leão: melhor ano de cada um

00:00 · 24.12.2016

Nos últimos cinco anos, Vovô e Leão tiveram suas temporadas de destaque, seja em campo e na arquibancada. E as maiores médias de público anuais de cada um foram em anos de bons resultados em campo.

O ano do Vovô foi 2014, com a equipe se sagrando tetracampeã cearense, foi vice-campeão do Nordeste, chegou às quartas de finais da Copa do Brasil e liderou o 1º turno da Série B, só perdendo o acesso nas rodadas finais. O ano de destaque refletiu nas arquibancadas, com a alta média de 17.741 por ano, sendo o 8º do país naquele ano.

Em 2014, o Vovô teve quatro grandes públicos no Castelão distribuídos em competições diferentes: 60.068 (na final da Copa do Nordeste diante do Sport), 46 859 (na 3ª Fase da Copa do Brasil diante do Internacional), 37 794 (nas oitavas de finais contra o Botafogo) e 30 256 (contra o Vasco pela Série B).

Em 2016

Já o Leão teve sua maior média em 2016 (15.949), a 9º do país na temporada, após o bi cearense, chegar às quartas do Nordestão e oitavas da Copa do Brasil e a mais uma liderança da fase inicial da Série C, porém, sem conseguir o acesso.

Os maiores públicos do Leão em 2016 foram: 63.903 (diante do Juventude pela 2ª Fase da Série C), 54.124 (diante do Uniclinic na final do Estadual), 40.203 (ante o América/MG pela Copa do Brasil) e 36.213 (contra o Flamengo, também pela Copa do Brasil).