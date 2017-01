Vovô classificado na Copinha

00:00 · 07.01.2017

O Ceará venceu o Luverdense por 2 a 0 no interior paulista e garantiu classificação antecipada para a fase seguinte da Copinha ( FOTO: BRUNO RIGAMTI/DIVULGAÇÃO )

Com uma rodada de antecedência, o Ceará está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Na sexta-feira, atuando no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra/SP, o Vovozinho bateu o Luverdense por 2 a 0, com gols de Arthur e Brunão. O resultado garantiu, pelo menos, a segunda vaga da chave, já que na outra partida do Grupo 19 Taboão/SP e Madureira apenas empataram em 2 a 2.

Desta maneira, a equipe cearense agora lidera de forma isolada a sua chave com seis pontos em dois jogos. Em seu próximo compromisso, ainda pela fase de grupos, o Ceará encara o vice-líder e dono da casa Taboão da Serra, que possui quatro pontos.

O Vovozinho joga por um simples empate para confirmar sua liderança. O confronto ante o time paulista acontece no domingo, às 15 horas (de Fortaleza).

O atacante Brunão, autor de um dos gols do Ceará na partida, analisou a classificação antecipada da equipe.

"A atuação foi positiva, tanto minha quanto do grupo e consegui fazer meu primeiro gol desta Copinha. Fizemos dois a zero e dava até para ter ampliado, mas o mais importante foi conseguirmos o objetivo nesta partida, que foi vencer e nos classificar antecipadamente. O grupo está de parabéns".

O atacante acredita que para as fases seguintes a equipe terá que jogar ainda mais concentrada. "O time todo está correndo, marcando forte, atacando muito e temos que manter o mesmo padrão nos próximos jogos, principalmente nos mata matas. Agora é nos concentrar mais e ir para cima do adversário que for".

2ª Fase

Na segunda fase, o líder do Grupo 19, que pode ser o Ceará, encara o segundo lugar do Grupo 20. O posto está sendo disputado por Mogi Mirim/SP, São José dos Campos/SP e Aimoré/SP. O Internacional/RS, com 100% de aproveitamento, lidera a chave. O Colorado espera o segundo colocado do Grupo 19 no mata-mata.