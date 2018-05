Volta de Neymar: contagem regressiva

00:00 · 05.05.2018

Após dois meses recuperando-se de uma lesão no quinto metacarpo direito no Brasil, o atacante Neymar desembarcou na manhã de sexta-feira (4) no aeroporto Le Bourget, nas imediações de Paris, e logo apresentou ao PSG. Neymar agora lutará contra o tempo para chegar 100% para a Copa do Mundo da Rússia, em junho.

O retorno do atacante brasileiro foi acertado para que ele possa iniciar treinamento com bola no clube antes de se apresentar à Seleção Brasileira no dia 21 de maio para o início da preparação para a Copa. O tratamento da lesão no pé direito já é considerado no estágio final. Em Paris, Neymar terá sua preparação acompanhada pelo preparador físico Ricardo Rosa e pelo fisioterapeuta, Rafael Martini.

Caso essa previsão do próprio jogador se confirme, o atacante retornaria aos treinamentos exatamente um mês antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra a Suíça, em Rostov, no dia 17 de junho.

Ainda sem saber quando poderá contar com Neymar em boas condições de jogo, o técnico Tite anunciará a lista final de convocados da seleção brasileira para o Mundial no próximo dia 14, no Rio. Antes de estrear na Rússia, o Brasil fará amistosos contra a Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool, e contra a Áustria, no dia 10, em Viena. Integrante do Grupo E da Copa do Mundo, o Brasil também terá pela frente a Costa Rica, no dia 22 de junho, em São Petersburgo, e a Sérvia, no dia 27, em Moscou, pela primeira fase da competição.

Compromissos

Com a presença em Paris, Neymar vive a expectativa de presença como torcedor na final da Copa da França, dia 8 de maio, contra o Les Harbies, no estádio Saint-Denis.

A diretoria do clube também conta com a presença do atacante brasileiro no jantar de encerramento da temporada marcado para o dia 14 de maio. O evento é considerado importante por também contar com a presença de patrocinadores do clube

Amigos de Neymar relatam que o jogador está ansioso para voltar a atuar e com a intenção de participar do desfecho da temporada do PSG.

A ausência na final da Copa do França é certa. Assim, restariam dois jogos para o PSG na temporada. Dia 12 de maio, diante do Rennes e 19 de maio, contra o Caen. Neste último, a expectativa de Neymar estar, ao menos, no banco de reservas é grande.