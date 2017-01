00:00 · 24.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O Alvinegro se reapresentou ontem à tarde após derrota no Clássico-Rei ( Foto: Helene Santos )

Uma derrota em um Clássico é mais complicada de se digerir do que um jogo comum e os desdobramentos são sempre mais dolorosos. E para o Ceará, que perdeu no domingo para o Fortaleza por 1 a 0 pela 3ª rodada do Estadual, significa a volta da pressão da torcida, que tinha dado uma 'trégua' após os treinos de pré-temporada e a estreia vitoriosa na estreia diante do Maranguape na quarta-feira.

Ao fim da partida de domingo no Castelão, um grupo de torcedores alvinegros protestou na saída do vestiário do clube, hostilizando alguns jogadores, como Lelê e Éverson, personagens que a torcida elegeu como 'vilões' pela expulsão do atacante e a decisão do goleiro no lance do gol do Fortaleza.

"Quando eu saí os torcedores ainda estavam lá. Foi um protesto deles, perder um clássico nunca é bom, mas foi apenas o segundo jogo da temporada. Eu saí antes do Éverson e não vi nada de agressão, mas tenho certeza que o torcedor está cobrando e cobrou depois do jogo porque viu o jogo que foi. Fomos melhores e saímos derrotados. Agora é levantar a cabeça. O campeonato não acabou e quem sabe a gente enfrente o Fortaleza lá na frente e saiamos vencedores", declarou o volante Richardson.

Já ontem à tarde, no treino de reapresentação no Vovozão, foi tranquilo, sem presença ou protesto da torcida.

Maturidade

O técnico do Vovô, Gilmar Dal Pozzo, afirma que os jogadores precisarão ter maturidade para dar a volta por cima no momento de pressão, mantendo o foco em busca de vitórias. "Temos que ter a maturidade, a partir deste momento. O torcedor está chateado por conta do Ceará não ganhar a muito tempo um clássico. Mas o trabalho tem que continuar", disse.

Para o técnico, não há motivos para depressão após a derrota no clássico. "Nem euforia ao vencermos a partida no meio da semana e nem depressão agora. A equipe precisa ter equilíbrio físico, tático e mental. Fui atleta e vou passar essa experiência para eles. Temos que nos fortalecer neste momento de tristeza, de derrota", explicou.

Para aliviar a pressão da torcida, o Ceará busca uma resposta imediata, em jogo com o América/MG na quinta-feira, às 18h30, estreia da Primeira Liga.