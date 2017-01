Vitrine das grandes

00:00 · 02.01.2017 / atualizado às 00:42 por Vladimir Marques e Ivan Bezerra - Repórteres

O Ceará chega para a Copinha com um grupo na média de 17 anos e tentará surpreender. No grupo alvinegro estão Taboão da Serra, de São Paulo, Madureira, do Rio de Janeiro e Luverdense, de Mato Grosso ( FOTO: Thiago Gadelha ) Com 80% do grupo na idade limite da competição (19 anos), o Leão confia na experiência para avançar no torneio. Estão na chave do Tricolor, Rio Branco, Botafogo de Ribeirão Preto e Independente, todos do Estado de São Paulo.

O ano de 2017 começa com a maior competição das categorias de base do País, com os dois maiores clubes do Estado, Ceará e Fortaleza jogando com seus garotos do sub-20, mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Floresta, time do bairro Vila Manoel Sátiro, na Capital, também participa. Será a 48ª edição da competição, que contará com 120 clubes e disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro em 2017 por jogadores nascidos entre 1997 e 2001.

O torneio terá 120 equipes, divididas em 30 grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a segunda fase. A partir daí, o certame passa a ser disputado no sistema de mata-mata, com jogo único.

Todos os grandes clubes do País participam da Copa São Paulo. O Corinthians tem 9 títulos, Fluminense (5), Internacional (4), São Paulo, Santos, Flamengo e Atlético/MG (3), Cruzeiro e Vasco (1). Os únicos grandes que ainda não venceram foram Palmeiras, Botafogo e Grêmio.

Nenhum clube cearense venceu o torneio, mas já participam com frequência. O Leão que chegou às quartas de finais em 2008 vai para a sua 14ªparticipação, enquanto o Vovô, joga sua 10ª.

No ano passado, Vovô e Leão fizeram campanhas distintas, com o 'Vovozinho' chegando às oitavas de finais (foi 14º, sua melhor campanha), eliminando o poderoso Santos, mas parando no Cruzeiro por 2 a 1. Já o Leãozinho foi eliminado na 1ª Fase, vencendo apenas uma partida na fase de grupos.

Por isso, a estratégia dos dois rivais é distinta. O perfil dos dois grupos se difere na idade, com o Ceará apostando em um grupo de jogadores mais novos - 17 anos - e o Leão com garotos mais experientes.

O Alvinegro está no Grupo 19, em Taboão da Serra, e encara o Madureira/RJ na estreia, no dia 4 de janeiro, às 15h (de Fortaleza), no Estádio José Ferez. Luverdense/MT e Taboão da Serra completam a chave.

Já o Tricolor está no Grupo 10, sediado em Limeira, e estreia no dia 3 de janeiro, às 18h (de Fortaleza), contra o Rio Branco/SP, no estádio Comendador Agostinho Prada. As outras duas equipes da chave são Botafogo-SP e Independente/SP.

Como curiosidades dos dois times na 1ª Fase, o Ceará jogará em campo sintético em Taboão da Serra, enquanto o Leão enfrentará apenas times paulistas na fase inicial.

Vovô e Leão

Mas mesmo com grupos dos dois times cearenses com perfis diferentes, ainda assim o objetivo na participação segue o mesmo: preparar os garotos para despontarem em suas carreiras e atuarem no time profissional.

No Ceará, o coordenador e técnico das categorias de base, Anderson Batatais, espera que a jovem equipe alvinegra ganhe experiência para competições futuras e siga a maturação para o profissional.

"A equipe do Ceará vai bem diferente da do ano passado. Em 2016 tivemos um time mais experiente e esse nosso é muito jovem, média de 17 anos, para uma competição de 19. Essa é a proposta do Ceará, em revelar atletas os colocando em competição cedo para quando eles estiverem com 19 anos seja possível chegar aos profissional com uma cancha maior".

A base do grupo do Vovô que vai para a 'Copinha' fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, sendo vice-campeão. "Se conseguirmos imprimir um ritmo de competição como fizemos na Copa do Nordeste, a perspectiva é boa. Mas tudo vai depender do lado emocional dos atletas, como eles se sentirão. Esperamos que consigamos controlar a emoção e eles irem se soltando como foi no regional", analisou ele.

Já o Leão acredita na experiência dos jogadores e de seu técnico Evandro Forte. Trabalhando como técnico há 18 anos, o, técnico do sub-20 do Fortaleza vai para a sua quarta Copa São Paulo. Muito embora tenha um bom currículo, as últimas atuações dos seus comandados deixaram uma interrogação no ar. O time perdeu amistosos para o Uniclinic, Tiradentes e não chegou na final da Copa do Nordeste da categoria, sendo eliminado pelo Coruripe.

Evandro, no entanto, confia muito no seu grupo e diz que está levando para Copa São Paulo um time experimentado, pois mais de 80% dos jogadores já têm 19 anos. "É um campeonato muito difícil. Muitas vezes, um time que não tem tanta expressão tira um time grande. Por isso, não se pode indicar um favorito. O Fortaleza é cabeça de chave, mas não se pode prever nada. Estamos indo com uma equipe forte, com base nascida em 97", disse o técnico Evandro Forte.

Tabela

Jogos do Vovô - grupo 19

Madureira/RJ (04/01) - 15h* Luverdense/MT (06/01) - 15h

Taboão da Serra/SP (08/01) - 15h

Jogos do Leão - grupo 10

Rio Branco/SP (03/01) - 18h Botafogo/SP (05/01) - 20h

Independente/SP (07/01) - 18h

Jogos do Floresta - grupo 25

Santos/SP (04/01) - 20 h

Audax/SP (06/01) - 17h

Rio Branco/AC (08/01) - 16 horas

*Todos os jogos no horário de Fortaleza