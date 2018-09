Vitória para aliviar pressão

00:00 · 22.09.2018 / atualizado às 01:46 por Ivan Bezerra - Repórter

Ederson é festejado pelos colegas do Fortaleza, ao marcar dois gols ( FOTO: JL ROSA )

Chegou ao fim o jejum de quatro jogos sem vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela 28ª rodada, o Leão venceu o Vila Nova por 2x0, na noite desta sexta-feira na Arena Castelão, chegando aos 50 pontos e se consolidando ainda mais na liderança da competição.

O atacante Ederson foi decisivo para que o Leão do Pici encerrasse a sequência de quatro jogos sem vencer, ao entrar no segundo tempo e marcar os dois gols da partida. O próximo confronto do Tricolor será novamente na Arena Castelão, na terça-feira, dia 25/09, às 19h15, contra o São Bento/SP.

Desde o princípio do jogo era possível verificar duas propostas definidas de jogo. De um lado o time do técnico Rogério Ceni, que sempre joga propondo o jogo, buscando o ataque. Do outro lado, uma ideia de jogo própria da Série B: jogar fechado, com marcação forte, buscando o contra-ataque, aproveitando o erro do adversário. Mesmo assim, o Vila exercia a sua função com qualidade, pois seus contra-ataques eram perigosos.



Chances

Vale lem brar, que mesmo jogando fechado, o Vila Nova teve as duas melhores oportunidades de gol do primeiro tempo. O Fortaleza tocava a bola, tendo mais de 60% de posse, entretanto, sem conseguir penetrar no ferrolho armado por Hemerson Maria e fielmente executado.

O Tricolor martelava, tocava a bola de todos os lados, utilizava só um volante, no caso Felipe e partia para cima, mas não conseguia finalizar. Aos 25 minutos, em contra-ataque, Mateus Anderson recebeu bola na direita e chutou forte, mas o goleiro Marcelo Böeck espalmou. O Fortaleza teve só cruzamentos na área e chutes para fora do gol.

A outra bola perigosa, foi quando houve um escorregão do lateral Tinga, Mateus Anderson escapou pela ponta, cruzou e de cara para o gol, Alex Henrique cabeceou, sozinho, diante de Marcelo Bôeck. A bola passou por sobre a trave.

O Fortaleza jogou melhor no segundo tempo, quando foi mais efetivo. Aos 14 minutos, o atacante Marcinho avançou pela diagonal, driblou dois e foi derrubado por Gastón Filgueiras, que já tinha cartão amarelo. Resultado: foi expulso.

Aos poucos, Rogério Ceni fez alterações que resolveram a partida. As entradas dos atacantes Rodolfo e Ederson foram determinantes para o placar. Aos 34 minutos, Rodolfo chutou a gol, a bola desviou em Lucas Braga e o árbitro viu desviar na mão dele, marcando pênalti. Ederson cobrou com força e converteu e aos 42, Gustavo serviu a Ederson, que chutou rasteiro e fez 2x0.

Ficha técnica

Fortaleza

Técnico: Rogério Ceni

Marcelo Böeck,Tinga,Diego Jussani, Adalberto, Bruno Melo, Felipe, Marlon, Éderson, Dodô, Derley, Romarinho, Rodolfo, Gustavo, Marcinho

Vila Nova

Técnico: Hemerson MariaRafael Santos

Moacir, Naylhor, Diego Giaretta, Gastón Filgueiras, Geovane, Wellington Reis, Mateus Anderson, Juninho ,Alan Mineiro, Helder Santos, Alex Henrique, Rafael Silva, Lucas Braga

Competição:

Campeonato Brasileiro - Série B. Data: 21/09/2018. Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Árbitro: Emerson de Almeida Assistentes: Celso Luiz e Marcus Vinicius Público: 28.534 Renda: R$ 242.821

Nome do jogo

Ederson

O atacante saiu do banco de reservas para ser decisivo na partida, marcando um gol de pênalti e outro na sequência