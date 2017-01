Vitória para aliviar

00:00 · 30.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Duelo de dois momentos // Ceará e Guarany foi marcado pelo domínio amplo do Alvinegro na etapa inicial, praticamente definindo a partida, mas a expulsão de Richardson – apenas um dos equívocos do árbitro Léo Simão, muito rigoroso no 1º tempo e complacente demais na etapa final –o jogo equilibrou, como centroavante Luiz Carlos,sempre perigoso, diminuindo o placar. ( FOTOS: Kid Júnior ) O Alvinegro agradou na etapa inicial e, com dois gols, encaminhou vitória. ( Foto: Kid Júnior )

O Ceará sabia que estava devendo uma boa atuação para o torcedor após os jogos contra Fortaleza e América Mineiro, quando além de não jogar marcar gols, ficou devendo em aspectos técnicos e táticos. E a partida de ontem contra o Guarany de Sobral pelo Campeonato Cearense era o jogo ideal para recuperar o futebol 'perdido'. Mesmo ainda não atuando em sua plenitude técnica, ontem, o Vovô conseguiu agradar um pouco mais a torcida - principalmente no 1ºtempo -- e venceu o Guarany de Sobral por 2 a 1 no Castelão, em jogo pela 4ª rodada.

Com o resultado, o Vovô saltou na 8ª para a 4ª colocação com 6 pontos, podendo alcançar a liderança já na quarta-feira, às 19h30, quando recebe o líder Tiradentes no Castelão em jogo adiado da 1ª rodada.

Para o jogo, o técnico Gilmar Dal Pozzo entrou com uma escalação diferente, forçado por desfalques de Jackson Caucaia e Felipe Menezes, vetados pelo departamento médico e Magno Alves, poupado pelo desgaste físico e Lelê, suspenso.

E as entradas de Raul, Felipe Tontini, Rafael Costa e Alex Amado mantiveram o desenho tático pretendido, o 4-1-4-1, e a equipe alvinegra realizou um primeiro tempo vistoso, dominando a partida com facilidade. Jogando fácil no ataque, com movimentação do trio de frente e bons passes do meia Felipe Tontini, o Alvinegro de Porangabuçu tratou logo de abrir o placar antes dos 20 minutos, em cobrança de falta de Felipe Tontini, que Rafael Pereira testou de cabeça e fez 1 a 0.

No entanto, minutos depois, o volante Richardson acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo no jogo, esfriando a pressão do Vovô.

Mesmo assim, a equipe alvinegra continuou melhor, mantendo a bola no campo de ataque contra o inofensivo adversário e chegou ao segundo gol nos minutos finais do 1º tempo: após boa trama de ataque, Rafael Costa chutou para a defesa do goleiro e no rebote, Lucas Siqueira aproveitou: 2 a 0.

Erro e sufoco

Foi quando para o 2º tempo, o técnico do Ceará, Gilmar Dal Pozzo resolveu tirar o meia Felipe Tontini, melhor em campo na etapa inicial, lançando o volante Diones. A alteração foi prejudicial ao time alvinegro, que além de perder a ligação entre meio campo e ataque, chamou o Guarany para o ataque.

E não demorou para a equipe alvinegra ser pressionada e sofrer um gol. Aos 5 minutos, Alan lançou no meio da zaga alvinegra, Damião desviou, e o artilheiro Luiz Carlos, completou para o gol, diminuindo para o time interiorano. O gol deu uma certa intranquilidade ao Ceará, que buscou mais se defender do que atacar.

Mas a tarefa da equipe foi 'facilitada' pela falta de ambição do Guarany, que mesmo com um a mais, não foi capaz de pressionar em busca do empate. Assim, o Vovô segurou uma importante vitória no Castelão.