Vitória na raça

00:00 · 07.04.2017

O Basquete Cearense largou na frente contra o Paulistano, dentro da série melhor de cinco partidas, válida pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil. Em uma partida emocionante, o time cearense precisou contar com a prorrogação para bater a equipe do Interior de São Paulo por 87 a 84. Com o resultado, o Carcará obriga que a disputa retorne para Fortaleza no jogo quatro do confronto.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), às 19h, no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo.

Após começar muito bem o confronto decisivo ante o time do Interior de São Paulo, abrindo cinco pontos de vantagem, o Carcará caiu bastante de rendimento no duelo. Forçando arremessos de longe, o clube da casa viu seu adversário criar boa distância no marcador. Ao final do primeiro quarto, o placar anotava 20 a 14 para os visitantes.

Para o segundo quarto, já mais estabilizado em quadra, o Basquete Cearense conseguiu diminuir a 'gordura' do Paulistano. A evolução do time de Alberto Bial passou muito pelas mãos do pivô Leozão e do ala/pivô Felipe. Somada, a dupla anotou 11 pontos para o clube da casa. Perto do intervalo, os visitantes voltaram a abrir vantagem e fecharam em 41 a 32.

Ao contrário de boa parte da temporada, quando o terceiro período de jogo foi o ponto fraco do Basquete Cearense, ante o Paulistano o Carcará cresceu no determinado quarto.

Ponto forte

Com grande desempenho do armador americano Rashaun, que anotou oito pontos, os cearenses venceram a parte por 23 a 15, trazendo a partida para uma posse de bola de diferença.

No último período, com o embate bastante dividido, as equipes passaram a alternar a liderança do confronto. O time local, empurrado por sua torcida, conseguiu a nova igualdade, levando a disputa para a prorrogação.

Dentro do tempo extra, os donos da casa conseguiram controlar seus nervos, abrindo rapidamente seis pontos de vantagem. Entretanto, depois de uma trapalhada total da arbitragem, que acrescentou dois segundos no tempo de jogo, o Paulistano conseguiu cortar a margem cearense para apenas um pontos. Felizmente para o Carcará, Davi Rossetto, da linha do lance livre, marcou por duas vezes para dar números finais ao duelo e colocar o Basquete Cearense na frente da série melhor de cinco jogos.