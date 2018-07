Vilar já estuda rival da semifinal

00:00 · 12.07.2018

Ferroviário enfrenta a melhor equipe da Série D até o momento, o São José/RS, que conquistou acesso com duas vitórias ( FOTO: KID JÚNIOR )

Após conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário foca as atenções no título da Série D. O Ferrão já está na semifinal da competição e terá pela frente o São José/RS, que tem o melhor aproveitamento no certame.

Os números da equipe gaúcha não deixam dúvidas. Na primeira fase, a equipe comandada pelo técnico Rafael Jaques foi imbatível, somando 18 pontos ao vencer todas as partidas que disputou, cravando 100% de aproveitamento.

No primeiro mata-mata, o São José eliminou o Novo Hamburgo com uma certa dificuldade (uma derrota e uma vitória), vencendo a partida decisiva nos pênaltis. Em seguida, superou o Tubarão/SC, nas oitavas (uma vitória e um empate). Por último, nas quartas de final, eliminou o Linense/SP, com duas vitórias, conquistando assim o acesso à 3ª divisão nacional.

Diante disso, o técnico do Ferrão, Marcelo Vilar, já estuda o próximo adversário, pois o primeiro jogo acontece já na próxima segunda-feira (16), na Arena Castelão, às 20 horas. "Vou receber alguns vídeos do São José e estudá-los. A qualidade da equipe deles é indiscutível, não é à toa que é o melhor time de todos. Vamos estudar bem para evitar surpresas", disse o treinador. Marcelo Vilar ainda atentou para o fato da torcida se fazer presente na próxima segunda-feira e empurrar o time para mais uma vitória no mata-mata. "O apoio do nosso torcedor tem sido muito importante e desta vez não será diferente". A equipe coral já voltou aos trabalhos na tarde dessa quarta-feira.