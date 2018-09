Vila Nova terá quatro desfalques contra o Leão

00:00 · 21.09.2018

Técnico Hemerson Maria já passou pelo Fortaleza no ano passado e reencontra o Leão ( FOTO: ARQUIVO )

O técnico do Vila Nova, Hemerson Maria, não terá a sua força máxima contra o Fortaleza, hoje à noite na Arena Castelão. Sua equipe conta com quatro desfalques, porém, mesmo assim, o time goiano mantém a competitividade na Série B do Brasileiro.

O primeiro desfalque, considerado até inesperado, é o do zagueiro Wesley Matos, que foi diagnosticado com uma lesão muscular que o tirou da partida. Os prováveis substitutos são Naylhor ou Heitor.

O segundo desfalque é o meia Elias, que já passou pelo Fortaleza. O atleta terá que cumprir uma partida de punição, imposta pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

O lateral-direito Maguinho sofreu uma fratura na fíbula e deve ser substituído por Moacir, conforme ocorreu nos treinos. Outra ausência será a do goleiro Mateus Pasinato, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Rafael Santos será o seu substituto. "Estou preparado para essa partida e para todos os desafios que teremos na partida. Meu desejo é justificar a razão da minha contratação pelo Vila Nova", disse.

Sete partidas

O Vila Nova está invicto há sete partidas, tendo conquistado 13 pontos nessa sequência. O técnico Hemerson Maria já declarou que o jogo será difícil para o Tigre goiano, dada a força do elenco tricolor e da sua torcida, mas está confiante no sistema tático que proporcionou a vitória sobre o CSA, na casa do adversário.