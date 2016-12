Vila Nova não libera Moisés ao Ceará sem multa

00:00 · 30.12.2016

Moisés fez nove gols neste ano e foi o artilheiro da equipe do Vila Nova/GO na Série B ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

O interesse do Ceará pelo atacante Moisés, do Vila Nova, vem desde a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, mas virou uma negociação difícil de se concretizar. Em entrevista ao Globoesporte.Com, o presidente da equipe goiana, Ecival Martins, classificou como "absurda" a proposta que a diretoria alvinegra fez ao atleta.

LEIA MAIS

.Tempo apertado

Segundo ele, o jogador não sairá de graça para o time cearense. "Só vai tirar o Moisés pagando. Uma coisa que não admitimos é falta de respeito, ou seja, o jogador tem contrato com o clube até dezembro de 2017. Os direitos dele pertencem ao clube. O Ceará tem que vir e falar com nossa diretoria, que está presente, tem telefone e todos os meios de comunicação. Estamos abertos a qualquer negociação", declarou o mandatário do time goiano.

A diretoria colorada afirmou que o Ceará procurou diretamente o jogador e ofereceu a Moisés um salário bem maior que o que ganha no Vila Nova. No entanto, os direitos do atleta pertencem ao time goiano e o atacante tem contrato até 2017.

Moisés fez nove gols na última temporada e foi o artilheiro da equipe na Série B. Antes de atuar pelo Tigre, ele estava na Coreia do Sul, onde defendeu as cores do Jeju United.

O técnico alvinegro, Gilmar Dal Pozzo admitiu que o jogador interessa ao Ceará, mas que o negócio ainda não está fechado. "Dentro das nossas listas ele era uma unanimidade. Um jogador rápido, veloz, agudo, mas o contrato ainda não está assinado".

No ataque, o Ceará já conta com três jogadores com características semelhantes a de Moisés: Lelê, Douglas Baggio e Alex Amado.