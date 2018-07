Vettel leva a melhor em Silverstone

00:00 · 09.07.2018

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, acabou com a hegemonia da Mercedes no Circuito de Silverstone ( FOTO: AFP )

Sebastian Vettel venceu uma das grandes provas da Fórmula 1 nesta temporada e abriu vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. O alemão da Ferrari acabou com a hegemonia da Mercedes no Circuito de Silverstone e cruzou em primeiro a linha de chegada do GP da Inglaterra nesse domingo, em corrida repleta de ultrapassagens, acidentes e acontecimentos.

Se nos últimos tempos a categoria se acostumou a uma briga quase particular entre Vettel e Lewis Hamilton, desta vez foi diferente. O inglês da Mercedes até superou a péssima largada, em que perdeu a liderança, e o acidente quase na sequência, que o levou para a última colocação, e terminou em segundo, mas ambos sofreram para conseguir estes resultados.

A poucas voltas para o fim da prova, era Valtteri Bottas quem tinha a liderança, e a diferença dele para seu compatriota Kimi Raikkonen, quarto lugar, era apenas visual. Mas o finlandês da Mercedes não aguentou e foi ultrapassado pelos três pilotos que vinham atrás dele. Bom, também, para Raikkonen, que fez uma grande prova e terminou em terceiro.

A grande decepção, então, ficou por conta do holandês Max Verstappen, que chegou a flertar com a possibilidade de pódio, mas errou na reta final e precisou abandonar a corrida. Seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo, herdou a quinta posição.

Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Pierre Gasly, respectivamente, completaram os dez primeiros.

Mas ninguém conseguiu tirar o 51.º triunfo da carreira, sendo o quarto na temporada, de Vettel, que acabou com a hegemonia de Lewis Hamilton na Inglaterra, onde o piloto da Mercedes havia vencido nos últimos quatro anos.

Ele chegou a 171 pontos, contra 163 de Hamilton, 116 de Raikkonen, 106 de Ricciardo e 93 de Verstappen.