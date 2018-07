Verdinha na Rússia: sem culpado na eliminação do Brasil

00:00 · 07.07.2018

Assim como em 2014 não houve um responsável pela tragédia do 7x1. Vejo que essa eliminação para a Bélgica também não há um culpado. O que faltou foi competência de todos para colocar a bola para dentro. De Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus até mesmo de Renato Augusto, que fez um gol, mas perdeu outro incrível.

Neymar

Esperava mais do nosso melhor jogador. Tá certo que o goleiro belga foi o grande destaque do jogo, mas o camisa 10 do Brasil não fez uma boa apresentação e poderia ter rendido muito mais. Errou passes, falhou no drible um contra um e também na finalização. Parecia que não estava 100%. Parecia faltar alguma coisa.

Paredão

Courtois foi o grande destaque da partida. Foram pelo menos quatro defesas do goleiro belga. Se não bastasse, ainda contou muito com a sorte em dois lances: na bola na trave do Thiago Silva no início do jogo. E no chute do Renato Augusto. Teve uma atuação digna de quem tem tudo para ser o melhor da Copa do Mundo.

Tite

O treinador da Seleção insistiu em algumas peças. Mas para quem o conhece sabe que é assim mesmo o trabalho. Óbvio que houve alguns equívocos, mas é necessário reconhecer que Tite fez um bom trabalho de recuperação quando assumiu no lugar de Dunga. Minha torcida é para que possa continuar e dar a volta por cima.

Infelicidade

Fernandinho teve a chance da vida de se recuperar da tragédia de quatro anos atrás, quando perdeu a bola para Kroos no quarto gol da Alemanha. Para sua infelicidade, fez um gol contra que deixou todo o time abalado. O peso de substituir Casemiro e o auto gol foram determinantes para padecer no emocional e fazer péssima partida.