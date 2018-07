Verdinha na Rússia: pintou o campeão

00:00 · 11.07.2018

Os franceses passaram a primeira fase como líderes, nas oitavas eliminaram a Argentina, nas quartas despacharam os uruguaios e agora nas semifinais não se intimidaram com a Bélgica. Não que o futebol seja justo, mas a equipe de Mbappé, Griezmann, Pogba e companhia mostra uma qualidade que merecia levantar a Copa. O treinador francês Didier Deschamps está muito próximo de ser o terceiro homem da história a conseguir ser campeão do mundo como jogador e treinador. O primeiro foi Zagallo, que atuou em 58 e 62 e comandou o Brasil em 70. O segundo foi Beckenbauer, que levantou a taça em 74 e treinou a Alemanha em 90. Deschamps foi o capitão da França em 98.

Finalista

A Croácia tem um excelente meio de campo comandado por Modric e ao lado do goleiro Subasic são os destaques dessa surpreendente Seleção. Do outro lado, uma Inglaterra jovem que tem no ataque o artilheiro Harry Kane e lá atrás o ótimo guarda metas Pickford. Independente de quem avançar, o importante é que até aqui nenhum foi ajudado pela sorte.

Balança...

Jogador mais caro da história do futebol, camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar ainda é assunto aqui na Rússia. O papo com um jornalista estrangeiro, ou com torcedores de outros países, tem sempre que aparecer o nome jogador. Infelizmente, as simulações e o descaso em se pronunciar sobre o fracasso do Brasil na Copa do Mundo são os principais temas.

... Mas não cai

Neymar, apesar de ter maculado a própria imagem com um futebol tacanho, já volta à tona ao noticiário, mas com outro tom. A confirmação da saída de Cristiano Ronaldo do Real para a Juventus, reascendeu as especulações sobre a ida do brasileiro para o time merengue. E novamente o peso de ser o grande astro que é, só prova de que Neymar poderia ter sido outro.