Verdinha na Rússia: Jogador melhor da Copa deverá sair do duelo França x Croácia

00:00 · 13.07.2018

Deverá sair do duelo entre França e Croácia o melhor jogador da Copa. Por mais que Harzard ou Kane possam arrebentar na disputa do terceiro lugar, é improvável que o craque do mundial não seja ovacionado na final de domingo em Moscou. Os candidatos são vários: Modric, Raktic, Perisic, Griezmann, Pogba, Mbappé...

Lembrança

Bem diferente de copas anteriores, como por exemplo, em 1994. Naquele ano, Baggio, pela Itália, e Romário, pelo Brasil, disputavam o título. Quem levantasse a taça seria consagrado como o melhor do Mundial. E nenhuma das estrelas a marcou no tempo normal. Para completar, Romário marcou de pênalti e Baggio jogou pra fora.

Equívoco

Por outro lado, o destino foi cruel oito anos depois. Em 2002, o goleiro Oliver Kahn foi escolhido o melhor do Mundial. A votação havia sido feita antes da decisão entre Brasil e Alemanha. A muralha alemã errou feio e entregou nos pés de Ronaldo o primeiro gol brasileiro. Desde então, a Fifa não escolhe mais o craque antes da final.

Franceses

Do lado do favorito ao título, eu fico com três jogadores, que, infelizmente, vão precisar se destacar na Final para garantir o status de melhor da Copa do Mundo. O meio-campista Pogba e os atacantes Griezmann e Mbappé. Caso passem em branco e a obrigação for um voto nos Bleus, eu escolho Antoine Griezmann.

Croatas

Do lado surpreendente desta seleção, que pode ser campeã sem vencer nenhuma partida de mata-mata, também fico com três. Todos meio-campistas: Rakitic, Modric e Perisic. Aliás, Ivan Perisic foi um dos heróis da classificação croata à Final com um gol e uma bola na trave. No entanto, Luka Modric e Ivan Rakitic foram magistrais.